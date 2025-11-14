الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس

كرة القدم

2025-11-14 | 00:51
انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس

شهدت مباراة في دوري أبطال أوروبا للسيّدات مشهدًا مقلقًا

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا للسيّدات مشهدًا مقلقًا، مساء الأربعاء، بعدما تعرّضت الإسبانية أندريا ميدينا لإصابة قويّة في الرأس أدّت إلى فقدانها الوعي وسقوطها أرضًا، قبل نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبّيّة اللازمة.
وسقطت ميدينا، الظهيرة الشابّة لفريق أتلتيكو مدريد، والبالغة من العمر 21 عامًا، مغشيًّا عليها على أرضية الملعب، بعد التحام مع إحدى لاعبات يوفنتوس، حيث اصطدم رأسها بشكل غير مقصود بركبة المهاجمة باربرا بونانسيا، لتبقى ممدّدة على العشب بلا حراك وعيناها مغلقتان، في مشهد أثار حالة من الذعر بين اللاعبات والجماهير.
وتدخّل الطاقم الطبي بسرعة، وظل يُقدّم الإسعافات الأوّليّة للاعبة لفترة ليست بالقصيرة داخل الملعب، قبل أن تُنقل على حمّالة وسط تصفيق جماهيري دعمًا لها.
وبعد انتهاء المباراة التي حسمها يوفنتوس (٢-١)، كشفت زميلتها كارمن مينايو أنّ ميدينا نُقلت إلى المستشفى لإجراء الفحوص، مؤكدة أن حالتها مطمئنة وأن الأهم هو سلامتها.
وفي بيان رسمي، أوضح نادي أتلتيكو مدريد أنّ لاعبته، تعاني من إصابة في الرأس (ارتجاج/صدمة دماغية) مؤكّدًا أنّها في حالة جيّدة وستخضع لمزيد من الفحوصات للاطمئنان على سلامتها بشكل كامل.




