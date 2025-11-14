انهيار لاعبة أتلتيكو مدريد بعد إصابة خطيرة في الرأس

شهدت مباراة في للسيّدات مشهدًا مقلقًا

شهدت مباراة ويوفنتوس في للسيّدات مشهدًا مقلقًا، مساء الأربعاء، بعدما تعرّضت أندريا ميدينا لإصابة قويّة في الرأس أدّت إلى فقدانها الوعي وسقوطها أرضًا، قبل نقلها على وجه إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبّيّة اللازمة.

وسقطت ميدينا، الظهيرة الشابّة لفريق أتلتيكو ، والبالغة من العمر 21 عامًا، مغشيًّا عليها على أرضية الملعب، بعد التحام مع إحدى لاعبات ، حيث اصطدم رأسها بشكل غير مقصود بركبة المهاجمة باربرا بونانسيا، لتبقى ممدّدة على العشب بلا حراك وعيناها مغلقتان، في أثار من الذعر بين اللاعبات والجماهير.

وتدخّل الطاقم الطبي بسرعة، وظل يُقدّم الإسعافات الأوّليّة للاعبة لفترة ليست بالقصيرة داخل الملعب، قبل أن تُنقل على حمّالة وسط تصفيق جماهيري دعمًا لها.

وبعد انتهاء المباراة التي حسمها يوفنتوس (٢-١)، كشفت زميلتها كارمن مينايو أنّ ميدينا نُقلت إلى المستشفى لإجراء الفحوص، مؤكدة أن حالتها مطمئنة وأن الأهم هو سلامتها.

وفي بيان رسمي، أوضح نادي أتلتيكو مدريد أنّ لاعبته، تعاني من إصابة في الرأس (ارتجاج/صدمة دماغية) مؤكّدًا أنّها في حالة جيّدة وستخضع لمزيد من الفحوصات للاطمئنان على سلامتها بشكل كامل.









