معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
فيديو - مُدرّسة أرجنتينية تُصحّح أوراق الامتحان مستخدمة وجه ميسي!!

فيديو - مُدرّسة أرجنتينية تُصحّح أوراق الامتحان مستخدمة وجه ميسي!!
كرة القدم

2025-11-15 | 02:21
فيديو - مُدرّسة أرجنتينية تُصحّح أوراق الامتحان مستخدمة وجه ميسي!!

ابتكرت معلّمة رياضيات أرجنتينيّة أسلوبا غير تقليدي في تصحيح أوراق الامتحان

ابتكرت معلّمة رياضيات أرجنتينيّة أسلوبا غير تقليدي في تصحيح أوراق الامتحان، عبر استخدام صور للنجم ليونيل ميسي بملامح مختلفة للتعبير عن مستوى أداء طلابها، في مبادرة لاقت انتشارا واسعا على منصّات التواصل الاجتماعي.
وتُدعى المعلّمة كاميلا برامبيّا، وتدرّس في مدرسة خاصة في منطقة لا ماتانزا بضواحي بوينس آيرس، حيث بدأت تثبيت صور لميسي في زاوية ورقة الامتحان، تتراوح بين تعابير الفرح والحزن والدهشة تبعا لنتيجة كل طالب.
وانتشر مقطع فيديو يُظهر أوراق الطلاب مزيّنة بصور النجم الأرجنتيني، ليحصد مئات الآلاف من المشاهدات ومئات التعليقات التي أشادت بروحها الإبداعية وقدرتها على تحويل لحظة استلام النتيجة إلى تجربة أكثر خفة ومتعة للطلاب.
وأوضحت المعلّمة أنّ هدفها هو تخفيف التوتّر المرتبط بنظام الدرجات التقليدي من 10 نقاط، وأنّ تعليق الطلاب على الأوراق بات يتراوح بين عبارات مثل "جعلتُ ميسي يبكي" و"ميسي سعيد اليوم"، بما يساعدهم على تقبّل النتيجة، ويحفّزهم في الوقت نفسه على تحسين مستواهم "حتى لا يُحزنوا ميسي".




فيديو - مُدرّسة أرجنتينية تُصحّح أوراق الامتحان مستخدمة وجه ميسي!!

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

كاميلا برامبيّا

