هاري كين خيار جدّي في برشلونة لخلافة ليفاندوفسكي

أعادت تقارير صحفية عالمية فتح ملف خط هجوم للمواسم المقبلة، مع الحديث عن اهتمام جدّي بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين ليكون البولندي روبرت ليفاندوفسكي على المدى والمتوسط.

ووفقًا للتسريبات، فإن عقد كين مع ناديه الحالي بايرن ميونيخ، يتضمّن بندا جزئيا يُقدَّر بحوالي 57 مليون جنيه إسترليني يمكن تفعيله في ظروف محدّدة، ما يجعل الصفقة "ممكنة نظريًا" إذا توافرت الموارد المالية اللازمة، خاصة مع اهتمام أندية إنجليزية أخرى بالمهاجم.

الإدارة الرياضية لبرشلونة، بحسب هذه التقارير، تقيّم خيارات متعدّدة لإعادة تشكيل الخط الهجومي في ظل تقدّم ليفاندوفسكي في العمر وارتفاع كلفته المالية، مع البحث عن مهاجم من الطراز الأوّل على ضمان حصّة كبيرة من الأهداف في البطولات الكبرى.

ويظهر اسم كين في سياق قائمة أوسع تضم مهاجمين آخرين، لكنّ رمزيته وخبرته في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال تجعله خيارا مغريا من الناحية الرياضية.

في المقابل، يشكّك محلّلون في قدرة برشلونة المالية على إتمام صفقة بهذا الحجم في ظل قيود اللعب المالي النظيف والديون المتراكمة على النادي، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى مثل صفقات لاعبين أو تقسيط المدفوعات على أكثر من موسم.







