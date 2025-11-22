جوان غارسيا يعود أخيرا: فليك يؤكد مشاركته بمواجهة بلباو

بعد غياب دام أكثر من ستة أسابيع

بعد غياب دام أكثر من ستة أسابيع، أعلن أن الحارس الشاب جوان سيعود أخيرا إلى التشكيلة الأساسية، وذلك بعد فترة علاج طويلة أعقبت إصابة قاسية تعرض لها اللاعب في 25 أيلول - سبتمبر، خلال مباراة برشلونة أمام أوفييدو في الدوري.

غارسيا، الذي لعب ست مباريات هذا الموسم قبل إصابته، كان قد خضع لعملية جراحية بالمنظار لإصلاح تمزق في الغضروف الداخلي (المنيسك) للركبة اليسرى، أُجريت على يد الطبيب جوان كارليس مونياو.

وأعلن النادي حينها أن فترة الغياب المتوقعة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، قبل أن تمتد لسبع مباريات غاب خلالها الحارس عن الفريق.

وخلال مرحلة التعافي، واصل الحارس تدريبات بدنيّة فردية تحت إشراف الطاقم الطبي، قبل أن يحصل أخيرا على الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة السبت في الدوري مع أتليتك .

عودة غارسيا تأتي في توقيت مثالي بالنظر إلى ضغط المباريات وتذبذب أداء دفاع برشلونة في الأسابيع ، بينما يأمل أن تمنح هذه العودة دفعة للاستقرار الدفاعي الذي افتقده الفريق خلال فترة غيابه.







