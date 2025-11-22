الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
جوان غارسيا يعود أخيرا: فليك يؤكد مشاركته بمواجهة بلباو

جوان غارسيا يعود أخيرا: فليك يؤكد مشاركته بمواجهة بلباو
كرة القدم

2025-11-22 | 03:36
جوان غارسيا يعود أخيرا: فليك يؤكد مشاركته بمواجهة بلباو

بعد غياب دام أكثر من ستة أسابيع

بعد غياب دام أكثر من ستة أسابيع، أعلن مدرب برشلونة هانسي فليك أن الحارس الشاب جوان غارسيا سيعود أخيرا إلى التشكيلة الأساسية، وذلك بعد فترة علاج طويلة أعقبت إصابة قاسية تعرض لها اللاعب في 25 أيلول - سبتمبر، خلال مباراة برشلونة أمام ريال أوفييدو في الدوري.
غارسيا، الذي لعب ست مباريات هذا الموسم قبل إصابته، كان قد خضع لعملية جراحية بالمنظار لإصلاح تمزق في الغضروف الداخلي (المنيسك) للركبة اليسرى، أُجريت على يد الطبيب جوان كارليس مونياو.
وأعلن النادي حينها أن فترة الغياب المتوقعة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، قبل أن تمتد لسبع مباريات غاب خلالها الحارس عن الفريق.
وخلال مرحلة التعافي، واصل الحارس تدريبات بدنيّة فردية تحت إشراف الطاقم الطبي، قبل أن يحصل أخيرا على الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة اليوم السبت في الدوري مع أتليتك بلباو
عودة غارسيا تأتي في توقيت مثالي بالنظر إلى ضغط المباريات وتذبذب أداء دفاع برشلونة في الأسابيع الأخيرة، بينما يأمل فليك أن تمنح هذه العودة دفعة جديدة للاستقرار الدفاعي الذي افتقده الفريق خلال فترة غيابه.



في بيان رسمي .. أتليتك بلباو يساند فلسطين
2025-10-04

في بيان رسمي .. أتليتك بلباو يساند فلسطين

فليك يضم بديلاً لبيدري من برشلونة أثلتيك
2025-10-31

فليك يضم بديلاً لبيدري من برشلونة أثلتيك

فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر
2025-09-26

فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر

