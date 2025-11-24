تقارير تؤكد أن فينيسيوس حسم أمره بترك ريال مدريد

ذكرت تقارير من الصحافة العالمية إن فينيسيوس جونيور
أخبر الرئيس فلورنتينو بيريث أنه لا يريد تجديد عقده مع ريال مدريد
، وأشارت مصادر موثوقة إلى توتر كبير بينه وبين المدرب تشابي
ألونسو.
وبحسب برنامج (El Larguero) على كادينا سير، فإن فينيسيوس أبلغ وكيله قبل نهاية الصيف أنه قد يغادر إذا لم يشعر بأنه “ضروري” عند ألونسو.
كما أن تجديد عقده مع ريال مدريد
متوقف حسب بعض التقارير، لأن العرض
الأخير لم يقنعه، والعلاقات مع المدرب مضطربة.
بعد غضبه عند استبداله في “الكلاسيكو” ضد برشلونة
، اعتذر فينيسيوس أمام الجماهير وفلورنتينو بيريث، لكنه لم يذكر ألونسو في اعتذاره، ما فُسّر بأنه توتر واضح، كما أنه لم يبدأ أساسياً في التعادل (2-2) أمس مع إلتشي في الدوري.