تقارير تؤكد أن فينيسيوس حسم أمره بترك ريال مدريد

أخبر الرئيس فلورنتينو بيريث أنه لا يريد تجديد عقده

ذكرت تقارير من الصحافة العالمية إن أخبر الرئيس فلورنتينو بيريث أنه لا يريد تجديد عقده مع ، وأشارت مصادر موثوقة إلى توتر كبير بينه وبين المدرب ألونسو.

وبحسب برنامج (El Larguero) على كادينا سير، فإن فينيسيوس أبلغ وكيله قبل نهاية الصيف أنه قد يغادر إذا لم يشعر بأنه “ضروري” عند ألونسو.

كما أن تجديد عقده مع متوقف حسب بعض التقارير، لأن الأخير لم يقنعه، والعلاقات مع المدرب مضطربة.

بعد غضبه عند استبداله في “الكلاسيكو” ضد ، اعتذر فينيسيوس أمام الجماهير وفلورنتينو بيريث، لكنه لم يذكر ألونسو في اعتذاره، ما فُسّر بأنه توتر واضح، كما أنه لم يبدأ أساسياً في التعادل (2-2) أمس مع إلتشي في الدوري.





