لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟

في خطوة مؤثرة خلال مباراة كريمونيزي التي خسرها (1-3) أمام في ، ارتدى جيمي فاردي قميصًا خاصًا يحمل اسم زوجته “Becky” بدلاً من اسمه على الظهر، وذلك ضمن مبادرة “A Red to Violence” التي تهدف إلى رفع الوعي ضد العنف الأسري.

المبادرة جزء من الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، حيث طلب من اللاعبين اختيار اسم امرأة مقرّبة منهم (شريكة، أم، ابنة …) ليكون معروضا على قمصانهم خلال مباراة الجولة.

فاردي، البالغ من العمر 38 عامًا والذي انتقل حديثًا إلى من ليستر سيتي، اختار اسم زوجته ريبيكا تقديرًا لدورها في حياته، لا سيما بعد قرار العائلة الانتقال للعيش في إيطاليا، حيث جاء في قصتهما العائلية أن زوجته كانت عاملًا مهمًا في انتقاله.

ويحتل كريمونيزي المركز في الدوري ، الذي يتصدره روما برصيد 27 نقطة وفرق نقطتين عن ونابولي.







