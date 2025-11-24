الأخبار
لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟

لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟
كرة القدم

2025-11-24 | 10:34
لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟

في خطوة مؤثرة خلال مباراة كريمونيزي الأخيرة


في خطوة مؤثرة خلال مباراة كريمونيزي الأخيرة التي خسرها (1-3) أمام روما في الدوري الإيطالي، ارتدى جيمي فاردي قميصًا خاصًا يحمل اسم زوجته “Becky” بدلاً من اسمه على الظهر، وذلك ضمن مبادرة “A Red to Violence” التي تهدف إلى رفع الوعي ضد العنف الأسري.
المبادرة جزء من الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، حيث طلب من اللاعبين اختيار اسم امرأة مقرّبة منهم (شريكة، أم، ابنة …) ليكون معروضا على قمصانهم خلال مباراة الجولة.
فاردي، البالغ من العمر 38 عامًا والذي انتقل حديثًا إلى إيطاليا من ليستر سيتي، اختار اسم زوجته ريبيكا تقديرًا لدورها في حياته، لا سيما بعد قرار العائلة الانتقال للعيش في إيطاليا، حيث جاء في قصتهما العائلية أن زوجته كانت عاملًا مهمًا في انتقاله.
ويحتل كريمونيزي المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي، الذي يتصدره روما برصيد 27 نقطة وفرق نقطتين عن ميلان ونابولي.



لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟

رياضة

كرة القدم

كريمونيزي

الدوري الإيطالي

