الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إنفانتينو في بيروت ويلتقي الرئيس عون اليوم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إنفانتينو في بيروت ويلتقي الرئيس عون اليوم
A-
A+

كرة القدم

2025-11-25 | 01:09
إنفانتينو في بيروت ويلتقي الرئيس عون اليوم

يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الجمهورية

يلتقي جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، بعدما وصل الى بيروت في زيارة تستمر ليومين، هي الأولى من نوعها منذ العام 2019، وكان في استقباله رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر والأمين العام للاتحاد السيد جهاد الشحف.
ويتخلل اللقاء مع الرئيس عون البحث في دعم البنية التحتية الكروية وتطوير الملاعب، ويليه اجتماعات مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم لمناقشة خطط الاتحاد المستقبلية على مستوى المنتخبات الوطنية والدوريات المحلية، واستعراض المشاريع المشتركة ضمن برامج التطوير المعتمدة من “فيفا”.
وتعكس هذه الزيارة اهتمام الاتحاد الدولي بدعم الكرة اللبنانية في مرحلة مفصلية، مع استعداد المنتخبات الوطنية لاستحقاقات إقليمية وقارية متعدّدة، وتزامنًا مع الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الرياضي محليًا.


مقالات ذات صلة

إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان
2025-09-25

إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان

اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب
2025-11-08

اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب

الرئيس عون يلتقي الرئيس بري في قصر بعبدا
2025-09-29

الرئيس عون يلتقي الرئيس بري في قصر بعبدا

‏الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
2025-10-29

‏الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

إنفانتينو في بيروت ويلتقي الرئيس عون اليوم

رياضة

كرة القدم

جياني إنفانتينو

جوزاف عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
لماذا وضع جيمي فاردي اسم زوجته على قميصه؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

اخترنا لك
لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
01:27
تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26
أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25
هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي
01:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025