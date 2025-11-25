إنفانتينو في بيروت ويلتقي الرئيس عون اليوم

يلتقي رئيس الدولي لكرة القدم رئيس الجمهورية

يلتقي جياني إنفانتينو، رئيس الدولي لكرة القدم، رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعدما وصل الى في زيارة تستمر ليومين، هي الأولى من نوعها منذ العام 2019، وكان في استقباله رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر والأمين العام للاتحاد السيد جهاد الشحف.

ويتخلل اللقاء مع البحث في دعم البنية التحتية الكروية وتطوير الملاعب، ويليه اجتماعات مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم لمناقشة خطط الاتحاد المستقبلية على مستوى المنتخبات الوطنية والدوريات المحلية، واستعراض المشاريع المشتركة ضمن برامج التطوير المعتمدة من “فيفا”.

وتعكس هذه الزيارة اهتمام الاتحاد الدولي بدعم الكرة اللبنانية في مرحلة مفصلية، مع استعداد المنتخبات الوطنية لاستحقاقات إقليمية وقارية متعدّدة، وتزامنًا مع الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الرياضي محليًا.





