فيديو - خسر نهائي ليبرتادوريس مرتين .. مع الفريقين نفسيهما

نهائيات ليبرتادوريس أصبحت كابوسا يطارد أندرياس بيريرا

يبدو أن نهائيات ليبرتادوريس أصبحت كابوسا يطارد أندرياس بيريرا، فبعد خسارته نهائي 2021 مع أمام بالميراس، عاد اللاعب ليجد نفسه في الموقف ذاته هذا العام، لكن بالمقلوب، حيث خسر هذه المرّة النهائي وهو يرتدي قميص بالميراس أمام فلامنغو.

ففي نهائي ليبرتادوريس الذي أقيم فجر ، فاز فلامنغو (1-0) ليفض شراكة الألقاب الثلاثة مع بالميراس، ويرفع رصيده منها الى أربعة.

المفارقة القاسية جعلت بيريرا جزءا من واحدة من أغرب القصص في تاريخ البطولة، حيث خسر النهائي مرتين متتاليتين ضد فريقَيه السابق والحالي، وبالسيناريو المعاكس تماما، هي ، التي لا ترحم أحدا، وتعيد كتابة الدراما بأغرب الطرق.









