نجم السيتي يحجز قريةً كاملة لحفل عائليّ

نجم السيتي يحجز قريةً كاملة لحفل عائليّ
كرة القدم

2025-12-02 | 03:18
نجم السيتي يحجز قريةً كاملة لحفل عائليّ

تألّق على أرض الملعب بتسجيله هدفي الفوز أمام ليدز

خصّص نجم مانشستر سيتي، فيل فودين، عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال مع عائلته، بعدما تألّق على أرض الملعب بتسجيله هدفي الفوز أمام ليدز في الدوري الإنكليزي.
فبعد أقلّ من 24 ساعة على توقيعه ثنائية حاسمة منحت السيتي الانتصار (٣-٢) في ملعب الاتحاد، انتقل فودين من أجواء المنافسة إلى أجواء الأعياد، بحفل ميلادي عائلي سنوي بات تقليدًا ثابتًا لعائلته.
هذا العام، رفع الدولي الإنكليزي مستوى الاحتفال بحجزه قريةٍ كاملة مُخصّصة للحِرَف والفعاليات الميلادية في تشيشاير، هي قرية بلاكْمير قرب نورثويتش، المعروفة بفعالياتها الشتوية ومسار "الغابة المضيئة".
وحرص اللاعب الإنجليزي على دعوة عدد من أفراد العائلة والأصدقاء إلى الاحتفال الذي أُقيم يوم الأحد، وشاركته فيه شريكته ريبيكا وأطفالهما الثلاثة روني (5 أعوام)، ترو (3 أعوام) وفيل.
وتضمّنت الأمسية جولة في مسار الأضواء داخل الغابة، ثم انتقال الضيوف إلى الساحة الرئيسية التي احتضنت ألعابًا ترفيهية، وشخصيات احتفالية، ومنصّة دي جي حيّة، إضافةً إلى سوق ميلادي، وتحضير حلوى الزنجبيل للأطفال وشواء قطع المارشميلو.
حتى شخصية "ذا غرينتش" الشهيرة ظهرت في الحفل وتبادلت المزاح مع فودين وابنه الأكبر روني، قبل أن يعود النجم الإنكليزي ليستعرض بعض مهاراته الكروية أمام الحاضرين في أجواء ميلادية مرحة.



رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

فيل فودين

