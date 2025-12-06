إينيجو مارتينيز يريد العودة إلى برشلونة

يمارس ضغوطا متزايدة للعودة إلى

كشف موقع (Fichajes) المتخصص أن المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز يمارس ضغوطا متزايدة للعودة إلى خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعد ستة أشهر قضاها مع النصر السعودي، ساعياً للحصول على إعارة تسمح له بارتداء القميص الكتالوني مجدداً.

وأوضح التقرير أن مارتينيز، 34 عاما، يثق في إمكانية إتمام عودته، خاصة أن المدرب هانسي يرحب به لتدعيم الدفاع، في ظل حاجة الفريق إلى لاعب أيسر بخبرة كبيرة، ويضغط اللاعب على نادي النصر للسماح له بالرحيل.

وأشار الموقع إلى أن برشلونة مهتم بالأمر، خصوصاً أن اللاعب ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، وتعتقد الإدارة الرياضية للنادي أن الإعارة خيار مثالي لتغطية حاجة الفريق الملحة إلى مدافع أعسر، مع الحفاظ على الميزانية المخصصة لتدعيم مراكز أخرى.

وأكد التقرير أن مارتينيز يعتبر العودة إلى برشلونة أولوية قصوى، وهو الذي خاض 17 مباراة هذا الموسم مع النصر وسجل هدفًا، وينتهي عقده في 2026.







