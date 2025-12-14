شغب وتحطيم ممتلكات عامة واعتقال 14 شخصاً

أوقفت الشرطة 14 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية عنف وشغب

أوقفت الشرطة في مدينة ، مساء أمس السبت، 14 شخصا، يشتبه في تورطهم في قضية عنف وشغب وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وتلقت الشرطة إشعاراً حول تورط مجموعة من الأشخاص، باستعمال أسلحة بيضاء، خلال تبادل أعمال عنف، قبل أن تتدخل للفض بينهم، وتتمكن من فرض النظام العام.

وذكرت مصادر أن المشتبه فيهم واجهوا الشرطة بمقاومة عنيفة، من خلال الرشق بالحجارة، ما أسفر عن إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات تابعة للأمن الوطني، قبل توقيف 14 شخصا، وحجز أربعة أسلحة بيضاء، وقنينة غاز مسيل للدموع.

حالياً، يجري إخضاع المشتبه فيهم، الى بحث قضائي، تحت إشراف المختصة، بغية ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.







