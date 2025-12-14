الأخبار
شغب وتحطيم ممتلكات عامة واعتقال 14 شخصاً

شغب وتحطيم ممتلكات عامة واعتقال 14 شخصاً
كرة القدم

2025-12-14 | 00:22
شغب وتحطيم ممتلكات عامة واعتقال 14 شخصاً

أوقفت الشرطة 14 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية عنف وشغب

أوقفت الشرطة في مدينة الدار البيضاء، مساء أمس السبت، 14 شخصا، يشتبه في تورطهم في قضية عنف وشغب رياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.
وتلقت الشرطة إشعاراً حول تورط مجموعة من الأشخاص، باستعمال أسلحة بيضاء، خلال تبادل أعمال عنف، قبل أن تتدخل للفض بينهم، وتتمكن من فرض النظام العام.
وذكرت مصادر أن المشتبه فيهم واجهوا الشرطة بمقاومة عنيفة، من خلال الرشق بالحجارة، ما أسفر عن إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات تابعة للأمن الوطني، قبل توقيف 14 شخصا، وحجز أربعة أسلحة بيضاء، وقنينة غاز مسيل للدموع.
حالياً، يجري إخضاع المشتبه فيهم، الى بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغية الكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.



مقالات ذات صلة

اعلامي شهير يعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج
2025-11-10

اعلامي شهير يعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج

جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية 2025: الوزير أحمد المبرقع شخصية العام
2025-12-02

جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية 2025: الوزير أحمد المبرقع شخصية العام

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد
2025-12-01

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
2025-11-25

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

رياضة

كرة القدم

الدار البيضاء

النيابة العامة

