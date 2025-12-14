محمد صلاح يتجاوز واين روني في البريميرليغ

عاد النجم المصري إلى واجهة المشهد في الدوري الإنجليزي

عاد النجم صلاح إلى واجهة المشهد في بعدما سجّل إنجازا تاريخيا بقميص ، بتجاوزه رقم واين روني كأكثر لاعب يملك مساهمات تهديفية في البريميرليغ مع نادٍ واحد.

وجاءت اللحظة الفاصلة خلال فوز ليفربول على برايتون بنتيجة (2-0) على ملعب أنفيلد يوم أمس السبت، في مباراة خطف فيها صلاح الضوء رغم دخوله بديلًا.

ودخل صلاح عند الدقيقة 26 بدلًا من جو غوميز المصاب، قبل أن يصنع الهدف الثاني لهوغو إيكيتيكي من ركلة ركنية متقنة، ليرفع رصيده إلى 277 مساهمة تهديفية مع ليفربول في الدوري (188 هدفا و89 تمريرة حاسمة).

وتقدم صلاح بفارق مساهمة واحدة على روني الذي أنهى مسيرته في المسابقة عند 276 مساهمة مع (183 هدفا و93 تمريرة).

الرقم لا يضيف إنجازا جديدا إلى سجل صلاح فحسب، بل يضعه في صدارة أكثر الشراكات إنتاجا بين لاعب ونادٍ في تاريخ البريميرليغ، بما يعزّز مكانته بين أساطير المسابقة ويحوّل البوصلة من الجدل خارج الملعب إلى الأرقام التي تُحسم داخله.







