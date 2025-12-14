الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محمد صلاح يتجاوز واين روني في البريميرليغ

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد صلاح يتجاوز واين روني في البريميرليغ
A-
A+

كرة القدم

2025-12-14 | 00:23
محمد صلاح يتجاوز واين روني في البريميرليغ

عاد النجم المصري إلى واجهة المشهد في الدوري الإنجليزي

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى واجهة المشهد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجّل إنجازا تاريخيا بقميص ليفربول، بتجاوزه رقم واين روني كأكثر لاعب يملك مساهمات تهديفية في البريميرليغ مع نادٍ واحد. 
وجاءت اللحظة الفاصلة خلال فوز ليفربول على برايتون بنتيجة (2-0) على ملعب أنفيلد يوم أمس السبت، في مباراة خطف فيها صلاح الضوء رغم دخوله بديلًا.
ودخل صلاح عند الدقيقة 26 بدلًا من جو غوميز المصاب، قبل أن يصنع الهدف الثاني لهوغو إيكيتيكي من ركلة ركنية متقنة، ليرفع رصيده إلى 277 مساهمة تهديفية مع ليفربول في الدوري (188 هدفا و89 تمريرة حاسمة).
وتقدم صلاح بفارق مساهمة واحدة على روني الذي أنهى مسيرته في المسابقة عند 276 مساهمة مع مانشستر يونايتد (183 هدفا و93 تمريرة).
الرقم لا يضيف إنجازا جديدا إلى سجل صلاح فحسب، بل يضعه في صدارة أكثر الشراكات إنتاجا بين لاعب ونادٍ في تاريخ البريميرليغ، بما يعزّز مكانته بين أساطير المسابقة ويحوّل البوصلة من الجدل خارج الملعب إلى الأرقام التي تُحسم داخله.



مقالات ذات صلة

واين روني يطالب باستبعاد محمد صلاح من تشكيلة ليفربول
2025-11-25

واين روني يطالب باستبعاد محمد صلاح من تشكيلة ليفربول

واين روني يحلل أزمة ليفربول وآداء محمد صلاح
2025-10-05

واين روني يحلل أزمة ليفربول وآداء محمد صلاح

واين روني: مانشستر يونايتد فقد هويته
2025-09-30

واين روني: مانشستر يونايتد فقد هويته

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا
2025-09-25

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

محمد صلاح يتجاوز واين روني في البريميرليغ

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول

واين روني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيكيتيكي يوقّع الهدف الأسرع هذا الموسم
شغب وتحطيم ممتلكات عامة واعتقال 14 شخصاً

اقرأ ايضا في كرة القدم

اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية
00:26

اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية

توقّفت مباراة في كرة القدم الإنجليزية خارج إطار الدرجات المحترفة

00:26

اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية

توقّفت مباراة في كرة القدم الإنجليزية خارج إطار الدرجات المحترفة

وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني
00:26

وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني

دوّن الموهبة وائل محيا اسمه في سجلات بوروسيا مونشنغلادباخ

00:26

وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني

دوّن الموهبة وائل محيا اسمه في سجلات بوروسيا مونشنغلادباخ

برشلونة يواصل سلسلة التهديف
00:25

برشلونة يواصل سلسلة التهديف

واصل برشلونة بقيادة هانسي فليك تثبيت بصمته الهجومية

00:25

برشلونة يواصل سلسلة التهديف

واصل برشلونة بقيادة هانسي فليك تثبيت بصمته الهجومية

اخترنا لك
اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية
00:26
وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني
00:26
برشلونة يواصل سلسلة التهديف
00:25
إيكيتيكي يوقّع الهدف الأسرع هذا الموسم
00:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025