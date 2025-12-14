الأخبار
إيكيتيكي يوقّع الهدف الأسرع هذا الموسم

إيكيتيكي يوقّع الهدف الأسرع هذا الموسم
كرة القدم

2025-12-14 | 00:24
إيكيتيكي يوقّع الهدف الأسرع هذا الموسم

سجّل المهاجم الفرنسي هدفا بعد 46 ثانية

سجّل المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي هدفا بعد 46 ثانية فقط من انطلاق مباراة ليفربول أمام برايتون على ملعب أنفيلد، ليُسجَّل رسميا كأسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26 حتى الآن.
وبحسب تقرير وكالة رويترز، جاء الهدف بعد 47 ثانية، ليمنح ليفربول أفضلية معنوية وتكتيكية منذ الثواني الأولى، وثبّت موقع الدوري الإنجليزي وتقرير "الغارديان" التوقيت عند 46 ثانية، في تباين طفيف مألوف باختلاف آليات احتساب التوقيت بين مصادر البيانات.
وأكد موقع الدوري الإنجليزي أن الهدف انتزع صدارة قائمة الأهداف الأسرع هذا الموسم، في مؤشر على تأثيره المباشر في مباريات ليفربول، خصوصا أن التسجيل المبكر يغيّر عادةً سيناريو المواجهة إذ يفرض على المنافس المخاطرة هجوميا، ويمنح الفريق المتقدم مساحة أكبر للتحكم بالإيقاع واستغلال التحولات.
وسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في المباراة التي انتهت الى فوز ليفربول (2-0)، وشارك فيها النجم المصري محمد صلاح، بعدما تمت تسويته المشكلة بينه وبين المدرب آرني سلوت.



