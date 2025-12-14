الأخبار
برشلونة يواصل سلسلة التهديف

برشلونة يواصل سلسلة التهديف
2025-12-14 | 00:25
برشلونة يواصل سلسلة التهديف

واصل برشلونة بقيادة هانسي فليك تثبيت بصمته الهجومية

واصل برشلونة بقيادة هانسي فليك تثبيت بصمته الهجومية في الدوري الإسباني، بعدما سجّل في 37 مباراة متتالية في "الليغا"، ليعادل ثاني أطول سلسلة تهديفية في تاريخ النادي على صعيد المسابقة.
وجاء تثبيت الرقم عقب فوز برشلونة على أوساسونا (2-0) في مباراة السبت على ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث احتاج الفريق إلى الصبر قبل أن يحسمها رافينيا بثنائية في الشوط الثاني.
وبدأت هذه السلسلة في 21 كانون الأوّل - ديسمبر 2024، وخلالها أحرز الفريق 101 هدفا في 37 مباراة، بمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة، ما يعكس اتساع مصادر التهديف داخل المجموعة وتحوّل التسجيل إلى ثابت أسبوعي تحت قيادة فليك
تاريخيا، تساوت السلسلة الحالية مع سلسلة سابقة تحققت بين 2018-2019 تحت قيادة إرنستو فالفيردي، بينما يبقى الرقم القياسي الأعلى بعيدا، ويبلغ 63 مباراة متتالية سجل خلالها برشلونة في الليغا بين شباط - فبراير 2012 وتشرين الأوّل - أكتوبر 2013 خلال فترات قاد الفريق فيها أكثر من مدرب.


مقالات ذات صلة

راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة
2025-10-22

راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة

إرلينغ هالاند .. جنونٌ تهديفيّ وماكينة لا تهدأ
2025-10-01

إرلينغ هالاند .. جنونٌ تهديفيّ وماكينة لا تهدأ

ميكيل ميرينو يتفوق في عام تهديفيّ مذهل
2025-09-30

ميكيل ميرينو يتفوق في عام تهديفيّ مذهل

فيديو - ليونيل ميسي يواصل تدوين الأرقام التاريخية
2025-12-07

فيديو - ليونيل ميسي يواصل تدوين الأرقام التاريخية

وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني
إيكيتيكي يوقّع الهدف الأسرع هذا الموسم

