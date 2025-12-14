برشلونة يواصل سلسلة التهديف

واصل بقيادة تثبيت بصمته الهجومية

واصل بقيادة تثبيت بصمته الهجومية في ، بعدما سجّل في 37 مباراة متتالية في "الليغا"، ليعادل ثاني أطول سلسلة تهديفية في تاريخ النادي على صعيد المسابقة.

وجاء تثبيت الرقم عقب فوز برشلونة على أوساسونا (2-0) في مباراة السبت على ملعب سبوتيفاي ، حيث احتاج الفريق إلى الصبر قبل أن يحسمها رافينيا بثنائية في الشوط الثاني.

وبدأت هذه السلسلة في 21 الأوّل - ديسمبر 2024، وخلالها أحرز الفريق 101 هدفا في 37 مباراة، بمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة، ما يعكس اتساع مصادر التهديف داخل المجموعة وتحوّل التسجيل إلى ثابت أسبوعي تحت قيادة .

تاريخيا، تساوت السلسلة الحالية مع سلسلة سابقة تحققت بين 2018-2019 تحت قيادة ، بينما يبقى الرقم القياسي الأعلى بعيدا، ويبلغ 63 مباراة متتالية سجل خلالها برشلونة في الليغا بين شباط - فبراير 2012 وتشرين الأوّل - أكتوبر 2013 خلال فترات قاد الفريق فيها أكثر من .





