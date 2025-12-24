الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - نادٍ يحقق أول لقب كبير في تاريخه

فيديو - نادٍ يحقق أول لقب كبير في تاريخه
كرة القدم

2025-12-24 | 00:36
فيديو - نادٍ يحقق أول لقب كبير في تاريخه

أول لقب رسمي كبير في مسيرته

حقق نادي ناسيونال بوتوسي إنجازًا تاريخيًا بفوزه بكأس بوليفيا، وهو أول لقب رسمي كبير في مسيرته، حين نجح في قلب الطاولة بعد خسارته في مباراة الذهاب أمام بوليفار (0-2) على ملعبه الواقع على ارتفاع 4000 متر، ليحقق انتصارا مذهلًا في الإياب (4-1) خارج ملعبه في لا باز.
وأثبتت المباراتان قدرة ناسيونال بوتوسي على المنافسة في ظروف صعبة، خاصة في مواجهته مع الفرق الكبيرة في الدوري المحلي، بفضل الأداء الهجومي المميز والتنظيم الدفاعي القوي للفريق، ما جعل الجماهير تحتفل بهذا الإنجاز التاريخي في المدينة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.



حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي
2025-09-28

حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
2025-12-02

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس
2025-11-30

فيديو - فلامنغو ثأر من بالميراس وأحرز لقب كوبا ليبرتادوريس

فيورنتينا يحقق أول فوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم
2025-12-22

فيورنتينا يحقق أول فوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم

فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي

فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي
فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي

تنظيم وقفة تكريمية تخليدًا لذكرى إليسا (21 عامًا)

فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي

تنظيم وقفة تكريمية تخليدًا لذكرى إليسا (21 عامًا)

فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال
فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال

في مشهد إنساني مهيب جسد أسمى قيم الرياضة

فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال

في مشهد إنساني مهيب جسد أسمى قيم الرياضة

فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل
فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل

نظم نجم برشلونة وزوجته فعالية خيرية في البرازيل

فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل

نظم نجم برشلونة وزوجته فعالية خيرية في البرازيل

فيديو - لفتة مؤثرة لتكريم اليسا بعد وفاتها في حادث سير مأساوي
00:35
فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال
00:33
فيديو - رافينيا وزوجته نظما مبادرة خيرية للعائلات المحتاجة في البرازيل
00:32
فيديو - مارتينيز يخطف القلوب في إنجلترا بلقطة إنسانية
00:30
