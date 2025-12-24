فيديو - نادٍ يحقق أول لقب كبير في تاريخه

🇧🇴 🏆 Nacional Potosí are Copa Bolivia champions, winning their first ever major trophy.



Potosí surprisingly lost the first leg to Bolívar 2-0 at home at their stadium at 4,000m altitude, more surprising was the 4-1 away win in La Paz! pic.twitter.com/OHj2HrAFuO — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) December 23, 2025

حقق نادي بوتوسي إنجازًا تاريخيًا بفوزه بكأس ، وهو أول لقب رسمي كبير في مسيرته، حين نجح في قلب الطاولة بعد خسارته في مباراة الذهاب أمام بوليفار (0-2) على ملعبه الواقع على ارتفاع 4000 متر، ليحقق انتصارا مذهلًا في الإياب (4-1) خارج ملعبه في لا باز.وأثبتت المباراتان قدرة ناسيونال بوتوسي على المنافسة في ظروف صعبة، خاصة في مواجهته مع الفرق الكبيرة في ، بفضل الأداء الهجومي المميز والتنظيم الدفاعي القوي للفريق، ما جعل الجماهير تحتفل بهذا الإنجاز التاريخي في المدينة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.