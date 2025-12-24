فيديو - نادٍ يحقق أول لقب كبير في تاريخه

حقق نادي ناسيونال
بوتوسي إنجازًا تاريخيًا بفوزه بكأس بوليفيا
، وهو أول لقب رسمي كبير في مسيرته، حين نجح في قلب الطاولة بعد خسارته في مباراة الذهاب أمام بوليفار (0-2) على ملعبه الواقع على ارتفاع 4000 متر، ليحقق انتصارا مذهلًا في الإياب (4-1) خارج ملعبه في لا باز.
وأثبتت المباراتان قدرة ناسيونال بوتوسي على المنافسة في ظروف صعبة، خاصة في مواجهته مع الفرق الكبيرة في الدوري المحلي
، بفضل الأداء الهجومي المميز والتنظيم الدفاعي القوي للفريق، ما جعل الجماهير تحتفل بهذا الإنجاز التاريخي في المدينة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.