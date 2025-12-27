أكثر الرياضيين متابعة على منصات التواصل الاجتماعي مع بداية 2026

الأخبار
2025-12-27 | 03:17
ما يعكس انتشار الرياضة والثقافة الرياضية على الإنترنت

أظهرت بيانات حديثة ترتيب أكثر الرياضيين متابعة على منصات التواصل الاجتماعي (إنستغرام وفيسبوك وإكس) مع بداية عام 2026.
وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بعدد متابعين مذهل وصل إلى 955 مليون متابع، يليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ628 مليون متابع، فيما جاء نجم المصارعة الحرة والممثل الأميركي دواين "روك" جونسون ثالثًا بـ520 مليون متابع.
واحتل اللاعبون الآخرون المراتب الأربعة التالية: نجم الكريكيت الهندي فيرات كوهلي (393 مليوناً) والبرازيلي نيمار جونيور (385 مليوناً) ونجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس (238 مليوناً)، وأخيرا الفرنسي كيليان مبابي بـ160 مليون متابع. 
وعكس هذا الترتيب قوة تأثير الرياضيين على الجماهير العالمية وقدرتهم على جذب الانتباه عبر مختلف منصات التواصل.
وأظهرت البيانات كيف أن كرة القدم تهيمن على مشهد الشهرة الرقمية عالميًا، بينما يبرز بعض الرياضيين من الرياضات الأخرى مثل كرة السلة والكريكيت بمتابعين هائلين أيضًا، ما يعكس انتشار الرياضة والثقافة الرياضية على الإنترنت وأهمية الشخصية الإعلامية للاعب في العصر الرقمي.


