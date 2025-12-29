فيديو - اللاعبون فاوضوا الرئيس وحصدوا مكافأة ضخمة

😅🇬🇷 After AEK Athens booked their place in the Round of 16 of the Conference League thanks to a dramatic 90+13′ goal, owner Marios Iliopoulos wanted to reward the squad with a €300,000 bonus. 💰



But the players negotiated there way to €500,000. 😭

قرّر مالك نادي آيك ، ماريوس إيليوبولوس، مكافأة لاعبي الفريق بعد التأهل المباشر إلى دور الـ16 في ، عقب مباراة درامية حسمها النادي اليوناني في الوقت بدل الضائع أمام يونيفرسيتاتيا كرايوفا.وكان النادي اليوناني متأخراً (0-2) حتى قرابة الدقيقة 60، قبل أن يعود ويقلب النتيجة إلى (3-2) بهدفين متأخرين، الأول في الدقيقة 90+8، ثم هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+15.وبعد اللقاء، اتجه إيليوبولوس إلى غرف الملابس للاحتفال مع اللاعبين وأبلغهم بنيّته منح مكافأة قدرها 300,000 ، قبل أن تتحول اللحظة إلى "تفاوض" ودّي داخل غرفة الملابس لرفع الرقم.وبحسب تغطيات صحفية يونانية، ذكّر اللاعبون بأن 300 ألفاً "جيدة" لكنها غير مناسبة "لأجواء الأعياد"، لتُرفع المكافأة تدريجيا إلى 400 ألفاً ثم تُحسم عند 500 ألف يورو، وسط احتفالات صاخبة قادها قائد الفريق دوماغوي فيدا.