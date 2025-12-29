الأخبار
فيديو - اللاعبون فاوضوا الرئيس وحصدوا مكافأة ضخمة

كرة القدم

2025-12-29 | 01:29
فيديو - اللاعبون فاوضوا الرئيس وحصدوا مكافأة ضخمة

بعد التأهل المباشر إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر الأوروبي

قرّر مالك نادي آيك أثينا، ماريوس إيليوبولوس، مكافأة لاعبي الفريق بعد التأهل المباشر إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر الأوروبي، عقب مباراة درامية حسمها النادي اليوناني في الوقت بدل الضائع أمام يونيفرسيتاتيا كرايوفا.
وكان النادي اليوناني متأخراً (0-2) حتى قرابة الدقيقة 60، قبل أن يعود ويقلب النتيجة إلى (3-2) بهدفين متأخرين، الأول في الدقيقة 90+8، ثم هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+15.
وبعد اللقاء، اتجه إيليوبولوس إلى غرف الملابس للاحتفال مع اللاعبين وأبلغهم بنيّته منح مكافأة قدرها 300,000 يورو، قبل أن تتحول اللحظة إلى "تفاوض" ودّي داخل غرفة الملابس لرفع الرقم. 
وبحسب تغطيات صحفية يونانية، ذكّر اللاعبون رئيس النادي بأن 300 ألفاً "جيدة" لكنها غير مناسبة "لأجواء الأعياد"، لتُرفع المكافأة تدريجيا إلى 400 ألفاً ثم تُحسم عند 500 ألف يورو، وسط احتفالات صاخبة قادها قائد الفريق دوماغوي فيدا.



