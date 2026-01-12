برشلونة يكتب ثلاثية نهائية تاريخية

دوّن سابقة في تاريخ "الكلاسيكو"، بعدما حقق الفوز في ثلاث نهائيات متتالية أمام .

ويأتي هذا الإنجاز ليمنح التفوق الكتالوني بُعدًا تاريخيًا، لأن الانتصارات لم تكن في مباريات عادية، بل في مواجهات حسمت ألقابًا مباشرة.

وجاء الفصل الأحدث يوم أمس الأحد في ، حين توّج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على (٣-٢) في النهائي الذي أُقيم في جدة.

وسجّل لبرشلونة رافينيا هدفين، وأضاف ليفاندوفسكي هدفًا ثالثًا، فيما جاءت ثنائية ريال مدريد عبر فينيسيوس وغونزالو غارسيا.

وبهذا الانتصار، اكتملت السلسلة التاريخية بثلاثة نهائيات متتالية، السوبر الإسباني 2025 الذي آل إلى فوز برشلونة (٥-٢) يوم 12 الثاني - يناير، ثم ملك الذي حسمه برشلونة (٣-٢) بعد وقت إضافي يوم 26 - أبريل 2025، وصولًا إلى نهائي الأمس في السوبر.







