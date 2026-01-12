برشلونة يكتب ثلاثية نهائية تاريخية

دوّن برشلونة
سابقة جديدة
في تاريخ "الكلاسيكو"، بعدما حقق الفوز في ثلاث نهائيات متتالية أمام ريال مدريد
.
ويأتي هذا الإنجاز ليمنح التفوق الكتالوني بُعدًا تاريخيًا، لأن الانتصارات لم تكن في مباريات عادية، بل في مواجهات حسمت ألقابًا مباشرة.
وجاء الفصل الأحدث يوم أمس الأحد في السعودية
، حين توّج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد
(٣-٢) في النهائي الذي أُقيم في جدة.
وسجّل لبرشلونة رافينيا هدفين، وأضاف روبرت
ليفاندوفسكي هدفًا ثالثًا، فيما جاءت ثنائية ريال مدريد عبر فينيسيوس جونيور
وغونزالو غارسيا.
وبهذا الانتصار، اكتملت السلسلة التاريخية بثلاثة نهائيات متتالية، السوبر الإسباني 2025 الذي آل إلى فوز برشلونة (٥-٢) يوم 12 كانون
الثاني - يناير، ثم نهائي كأس
ملك إسبانيا
الذي حسمه برشلونة (٣-٢) بعد وقت إضافي يوم 26 نيسان
- أبريل 2025، وصولًا إلى نهائي الأمس في السوبر.