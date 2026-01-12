الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

برشلونة يكتب ثلاثية نهائية تاريخية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة يكتب ثلاثية نهائية تاريخية
A-
A+

كرة القدم

2026-01-12 | 01:18
برشلونة يكتب ثلاثية نهائية تاريخية

دوّن برشلونة سابقة جديدة في تاريخ "الكلاسيكو"

دوّن برشلونة سابقة جديدة في تاريخ "الكلاسيكو"، بعدما حقق الفوز في ثلاث نهائيات متتالية أمام ريال مدريد
ويأتي هذا الإنجاز ليمنح التفوق الكتالوني بُعدًا تاريخيًا، لأن الانتصارات لم تكن في مباريات عادية، بل في مواجهات حسمت ألقابًا مباشرة.
وجاء الفصل الأحدث يوم أمس الأحد في السعودية، حين توّج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد (٣-٢) في النهائي الذي أُقيم في جدة. 
وسجّل لبرشلونة رافينيا هدفين، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي هدفًا ثالثًا، فيما جاءت ثنائية ريال مدريد عبر فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا.
وبهذا الانتصار، اكتملت السلسلة التاريخية بثلاثة نهائيات متتالية، السوبر الإسباني 2025 الذي آل إلى فوز برشلونة (٥-٢) يوم 12 كانون الثاني - يناير، ثم نهائي كأس ملك إسبانيا الذي حسمه برشلونة (٣-٢) بعد وقت إضافي يوم 26 نيسان - أبريل 2025، وصولًا إلى نهائي الأمس في السوبر.



مقالات ذات صلة

ثلاثيٌّ مراهق يصنع التاريخ في تشيلسي
2025-10-23

ثلاثيٌّ مراهق يصنع التاريخ في تشيلسي

جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي
2026-01-04

جيمس ميلنر يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ
2025-12-22

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ

أستون فيلا يكتب التاريخ بقيادة إيمري: 10 انتصارات متتالية
2025-12-22

أستون فيلا يكتب التاريخ بقيادة إيمري: 10 انتصارات متتالية

برشلونة يكتب ثلاثية نهائية تاريخية

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مانشستر يونايتد في فوضى متجددة
تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

اقرأ ايضا في كرة القدم

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان
01:27

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان

تحول لافت في الحضور التجاري للنادي الأميركي

01:27

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان

تحول لافت في الحضور التجاري للنادي الأميركي

بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته
01:25

بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته

أُوقِف لاعبٌ في الدرجة الرابعة في إندونيسيا مدى الحياة

01:25

بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته

أُوقِف لاعبٌ في الدرجة الرابعة في إندونيسيا مدى الحياة

بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته
01:23

بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته

يخوض في عمر 44 عاما تحدياً جديداً

01:23

بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته

يخوض في عمر 44 عاما تحدياً جديداً

اخترنا لك
إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان
01:27
بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته
01:25
بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته
01:23
داني ويلبيك يعمّق جراح يونايتد
01:22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026