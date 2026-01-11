الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تكريم رئاسي لـ&quot;لومومبا فيا&quot;
كرة القدم

2026-01-11 | 02:24
تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا

تصدّر المشجع الكونغولي ميشال كُكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا فيا"، واجهة المشهد الجماهيري في كأس أمم أفريقيا 2025 بعد ظهوره المتكرر في المدرجات وهو يقف ثابتًا كما الزعيم - الرمز باتريس لومومبا، ما جعله أحد أبرز رموز البطولة على منصات التواصل.
وخلال الساعات الماضية، قرّر المشجّع العودة إلى كينشاسا استجابةً لطلب من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، بعدما أُبلغ بأن الرئاسة ترغب في استقباله وتكريمه تقديرًا لدوره في إبراز صورة البلاد عبر حضوره في المدرجات خلال البطولة المقامة في المغرب، وتداولت تقارير محلية أنّه تلقّى سيارة من نوع "جيب" كهدية تكريمية.
وبينما يبقى موعد اللقاء الرئاسي وتفاصيل المكافأة النهائية رهن الإعلان الرسمي، تؤكد المعطيات المتداولة أنّ "لومومبا فيا" انتقل من مجرد مشجع لمنتخب بلاده إلى رمز جماهيري أفريقي حظي باعتراف داخل الكونغو وخارجها.


مقالات ذات صلة

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد
2025-10-17

تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد

مشجع مغربي رسم "لومومبا" الجديد بإبداع
2026-01-09

مشجع مغربي رسم "لومومبا" الجديد بإبداع

لفتة جزائرية رائعة تجاه "لومومبا"
2026-01-08

لفتة جزائرية رائعة تجاه "لومومبا"

فيديو - تكريم تاريخي وفريد لستيفن كاري في أميركا
2025-12-31

فيديو - تكريم تاريخي وفريد لستيفن كاري في أميركا

تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

رياضة

كرة القدم

ميشال كُكا مبولادينغا

لومومبا فيا

كأس أمم أفريقيا

باتريس لومومبا

اخترنا لك
