تكريم رئاسي لـ"لومومبا فيا"

تصدّر المشجع الكونغولي المشهد الجماهيري في كأس أمم

تصدّر المشجع الكونغولي ميشال كُكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا فيا"، واجهة المشهد الجماهيري في كأس أمم 2025 بعد ظهوره المتكرر في المدرجات وهو يقف ثابتًا كما الزعيم - لومومبا، ما جعله أحد أبرز رموز البطولة على منصات التواصل.

وخلال الساعات الماضية، قرّر المشجّع العودة إلى استجابةً لطلب من الرئيس تشيسيكيدي، بعدما أُبلغ بأن الرئاسة ترغب في استقباله وتكريمه تقديرًا لدوره في إبراز صورة البلاد عبر حضوره في المدرجات خلال البطولة المقامة في ، وتداولت تقارير محلية أنّه تلقّى سيارة من نوع "جيب" كهدية تكريمية.

وبينما يبقى موعد اللقاء الرئاسي وتفاصيل المكافأة النهائية رهن الإعلان الرسمي، تؤكد المعطيات المتداولة أنّ "لومومبا فيا" انتقل من مجرد مشجع لمنتخب بلاده إلى رمز جماهيري أفريقي حظي باعتراف داخل وخارجها.





