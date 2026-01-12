سلسلة إخفاقات مبابي أمام برشلونة مستمرّة

تواصلت عقدة كيليان مبابي
أمام برشلونة
منذ انتقاله إلى ريال مدريد
في صيف 2024، بعدما خسر اللاعب 4 ألقاب محتملة كان يمكن أن تُحسم مباشرة أو حسابيًا على حساب الغريم الكتالوني خلال 4 مناسبات متتالية.
البداية جاءت في 12 كانون
الثاني - يناير 2025 حين سقط ريال مدريد
أمام برشلونة (٢-٥) في نهائي كأس
السوبر الإسباني بجدة، في مباراة افتتح فيها مبابي التسجيل مبكرًا، قبل أن يقلب برشلونة النتيجة ويتوّج باللقب.
وبعد ذلك بأشهر، خسر ريال مدريد نهائي كأس الملك يوم 26 نيسان
- أبريل 2025 بنتيجة (٢-٣) بعد وقت إضافي في إشبيلية، في لقاء امتد حتى الدقائق الأخيرة
وحُسم بهدف متأخر منح برشلونة الكأس.
أما الضربة الثالثة فكانت على مستوى الدوري، إذ حسم برشلونة لقب الليغا رسميًا في 15 أيار - مايو
2025 بعد فوزه على إسبانيول (٢-٠) ليصبح تتويجه غير قابل للحاق حسابيًا أمام ريال مدريد، واكتملت السلسلة مجددًا في أمس بخسارة ريال مدريد نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة (٢-٣) في جدة، لتترسخ حصيلة مبابي أمام الفريق الكتلوني في "المواجهات التي تساوي لقبًا" منذ انضمامه إلى مدريد 4 من 4 بلا تتويج.