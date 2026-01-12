الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سلسلة إخفاقات مبابي أمام برشلونة مستمرّة

سلسلة إخفاقات مبابي أمام برشلونة مستمرّة
كرة القدم

2026-01-12 | 01:21
سلسلة إخفاقات مبابي أمام برشلونة مستمرّة

تواصلت عقدة مبابي أمام برشلونة منذ انتقاله إلى ريال مدريد

تواصلت عقدة كيليان مبابي أمام برشلونة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعدما خسر اللاعب 4 ألقاب محتملة كان يمكن أن تُحسم مباشرة أو حسابيًا على حساب الغريم الكتالوني خلال 4 مناسبات متتالية.
البداية جاءت في 12 كانون الثاني - يناير 2025 حين سقط ريال مدريد أمام برشلونة (٢-٥) في نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة، في مباراة افتتح فيها مبابي التسجيل مبكرًا، قبل أن يقلب برشلونة النتيجة ويتوّج باللقب.
وبعد ذلك بأشهر، خسر ريال مدريد نهائي كأس الملك يوم 26 نيسان - أبريل 2025 بنتيجة (٢-٣) بعد وقت إضافي في إشبيلية، في لقاء امتد حتى الدقائق الأخيرة وحُسم بهدف متأخر منح برشلونة الكأس.
أما الضربة الثالثة فكانت على مستوى الدوري، إذ حسم برشلونة لقب الليغا رسميًا في 15 أيار - مايو 2025 بعد فوزه على إسبانيول (٢-٠) ليصبح تتويجه غير قابل للحاق حسابيًا أمام ريال مدريد، واكتملت السلسلة مجددًا في أمس بخسارة ريال مدريد نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة (٢-٣) في جدة، لتترسخ حصيلة مبابي أمام الفريق الكتلوني في "المواجهات التي تساوي لقبًا" منذ انضمامه إلى مدريد 4 من 4 بلا تتويج.


مقالات ذات صلة

البابا لاون: الالتزام من أجل السلام لا يعرف الخوف أمام الإخفاقات الظاهرة
2025-11-30

البابا لاون: الالتزام من أجل السلام لا يعرف الخوف أمام الإخفاقات الظاهرة

برشلونة يواصل سلسلة التهديف
2025-12-14

برشلونة يواصل سلسلة التهديف

راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة
2025-12-18

راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة

برشلونة يشرع في تصميم تمثال لميسي أمام كامب نو
2025-11-14

برشلونة يشرع في تصميم تمثال لميسي أمام كامب نو

سلسلة إخفاقات مبابي أمام برشلونة مستمرّة

داني ويلبيك يعمّق جراح يونايتد
مانشستر يونايتد في فوضى متجددة

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان
01:27

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان

تحول لافت في الحضور التجاري للنادي الأميركي

01:27

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان

تحول لافت في الحضور التجاري للنادي الأميركي

بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته
01:25

بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته

أُوقِف لاعبٌ في الدرجة الرابعة في إندونيسيا مدى الحياة

01:25

بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته

أُوقِف لاعبٌ في الدرجة الرابعة في إندونيسيا مدى الحياة

بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته
01:23

بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته

يخوض في عمر 44 عاما تحدياً جديداً

01:23

بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته

يخوض في عمر 44 عاما تحدياً جديداً

إنتر ميامي ينافس الكبار في مبيعات القمصان
01:27
بالفيديو – بعد تدخّل عنيف على خصمه .. انتهت مسيرته
01:25
بعمر 44 عاماً .. وقّع للنادي رقم 16 في مسيرته
01:23
داني ويلبيك يعمّق جراح يونايتد
01:22

