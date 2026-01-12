داني ويلبيك يعمّق جراح يونايتد

دوّن ويلبيك رقما لافتا في مسيرته على حساب

دوّن داني ويلبيك رقمًا لافتًا في مسيرته على حساب ، بعدما أصبح رصيده أمام ناديه السابق 8 أهداف في جميع المسابقات، وهو أعلى حصيلة يسجلها ضد خصم واحد في مسيرته على مستوى الأندية، بالتساوي مع ما سجله أيضًا أمام وست هام. وجاءت أحدث بصمة لويلبيك في توقيت حساس، إذ سجّل ضمن فوز على (٢-١) في الدور الثالث من ، في مباراة أُقيمت على ملعب أولد ترافورد يوم أمس، لتتواصل نتائج يونايتد السلبية هذا الموسم.

وتُبرز هذه الإحصائية جانبًا رمزيًا في مسيرة المهاجم الدولي الإنجليزي، الذي تخرّج أصلًا من يونايتد قبل أن تتوزع محطاته لاحقًا بين عدة أندية في الدوري الإنجليزي.

لكن الأهم بالنسبة لبرايتون هو أن هدف ويلبيك لم يكن "رقمًا" فقط، بل كان هدفًا حاسمًا ضمن مباراة إقصائية، منحه وزملاءه بطاقة العبور وزاد من الضغط على يونايتد في موسم يتعرض فيه لانتقادات حادة.







