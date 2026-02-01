الأخبار
لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان

لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان
كرة القدم

2026-02-01 | 02:49
لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان

واصل لامين يامال كتابة الأرقام اللافتة بقميص برشلونة

واصل لامين يامال كتابة الأرقام اللافتة بقميص برشلونة في الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 23 هدفًا في "لاليغا" بقميص الفريق، ليصبح بذلك صاحب حصيلة تهديفية في المسابقة تتجاوز ما حققه دييغو مارادونا وأنطوان غريزمان خلال فترتيهما مع النادي على صعيد الدوري فقط. 
وتشير بيانات المواسم إلى أنّ مارادونا سجّل 22 هدفًا في الدوري الإسباني مع برشلونة خلال موسمي 1982-1983 و1983-1984، بينما وصل غريزمان إلى 22 هدفًا في "لاليغا" بقميص "الكتالوني" عبر مشاركاته بين 2019 و2022. 
وجاءت قفزة يامال الأخيرة في الرصيد عقب تسجيله هدفا وصناعته آخر في فوز برشلونة (3-1) على إلتشي يوم أمس الأحد، وهي مباراة عززت بها كتيبة برشلونة صدارتها للترتيب بوصولها إلى 55 نقطة من 22 مباراة.



لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان

