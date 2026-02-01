لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان

واصل كتابة الأرقام اللافتة بقميص

واصل كتابة الأرقام اللافتة بقميص في ، بعدما رفع رصيده إلى 23 هدفًا في "لاليغا" بقميص الفريق، ليصبح بذلك صاحب حصيلة تهديفية في المسابقة تتجاوز ما حققه وأنطوان خلال فترتيهما مع النادي على صعيد الدوري فقط.

وتشير بيانات المواسم إلى أنّ سجّل 22 هدفًا في الدوري الإسباني مع برشلونة خلال موسمي 1982-1983 و1983-1984، بينما وصل غريزمان إلى 22 هدفًا في "لاليغا" بقميص "الكتالوني" عبر مشاركاته بين 2019 و2022.

وجاءت قفزة يامال في الرصيد عقب تسجيله هدفا وصناعته آخر في فوز برشلونة (3-1) على إلتشي يوم أمس الأحد، وهي مباراة عززت بها كتيبة برشلونة صدارتها للترتيب بوصولها إلى 55 نقطة من 22 مباراة.







