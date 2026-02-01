فيديو - مدرجات فارغة تُفاجئ بيدرو في الأولمبيكو

لقطه غريبة في ايطاليا 😂👀



بيدرو سجّل الهدف ليذهب للمدرجات للاحتفال مع الجماهير لكن المدرجات كانت فاضية تمامًا.



جماهير لاتسيو قاطعت مباراة الفريق بسبب مشاكل الرئيس لوتيتو وهذا كان شكلهم في الملعب.

شهدت الملاعب ، وتحديداً ملعب الأولمبيكو في ، لقطة نادرة خلال مباراة لاتسيو وجنوى، حين سجّل الإسباني بيدرو هدف فريقه، فاتجه نحو المدرجات للاحتفال مع الجماهير، قبل أن يتوقف للحظة أمام مشهدٍ غير مألوف، فالمدرجات كانت شبه خالية في القطاع المخصص عادةً لمشجعي فريقه.ولم يكن الفراغ مرتبطًا بعقوبة أو قرار أمني، بل جاء نتيجة مقاطعة دعت إليها مجموعات من الجماهير احتجاجًا على إدارة كلاوديو لوتيتو، في تحركٍ سبقته دعوات علنية لترك المدرجات فارغة وإيصال خارج وداخل محيط الملعب، وسط حديث عن بيع نحو 2,300 تذكرة فقط.وعلى أرضية ، جاء هدف بيدرو من ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، عند الدقيقة 56، قبل أن يضيف كينيث تايلور الهدف الثاني في الدقيقة 62.وردّ جنوى بهدفين عبر ركلة جزاء لمالينوفسكي عند الدقيقة 67 ثم فيتينيا في الدقيقة 75، ليخطف لاتسيو الفوز في اللحظات بركلة جزاء أخرى نفّذها دانييلو كاتالدي في الدقيقة 90+10.وانتهت المباراة (3-2) لمصلحة لاتسيو في أجواء صامتة على غير عادة الأولمبيكو، في ليلة كانت لقطة "احتفال بيدرو أمام الفراغ" هي العنوان الأبرز فيها.