الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - مدرجات فارغة تُفاجئ بيدرو في الأولمبيكو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مدرجات فارغة تُفاجئ بيدرو في الأولمبيكو
A-
A+

كرة القدم

2026-02-01 | 02:50
فيديو - مدرجات فارغة تُفاجئ بيدرو في الأولمبيكو

شهدت الملاعب الإيطالية لقطة نادرة خلال مباراة لاتسيو وجنوى

شهدت الملاعب الإيطالية، وتحديداً ملعب الأولمبيكو في روما، لقطة نادرة خلال مباراة لاتسيو وجنوى، حين سجّل الإسباني بيدرو هدف فريقه، فاتجه نحو المدرجات للاحتفال مع الجماهير، قبل أن يتوقف للحظة أمام مشهدٍ غير مألوف، فالمدرجات كانت شبه خالية في القطاع المخصص عادةً لمشجعي فريقه.
ولم يكن الفراغ مرتبطًا بعقوبة أو قرار أمني، بل جاء نتيجة مقاطعة دعت إليها مجموعات من الجماهير احتجاجًا على إدارة رئيس النادي كلاوديو لوتيتو، في تحركٍ سبقته دعوات علنية لترك المدرجات فارغة وإيصال الرسالة خارج وداخل محيط الملعب، وسط حديث عن بيع نحو 2,300 تذكرة فقط. 
وعلى أرضية الميدان، جاء هدف بيدرو من ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، عند الدقيقة 56، قبل أن يضيف كينيث تايلور الهدف الثاني في الدقيقة 62.
وردّ جنوى بهدفين عبر ركلة جزاء لمالينوفسكي عند الدقيقة 67 ثم فيتينيا في الدقيقة 75، ليخطف لاتسيو الفوز في اللحظات الأخيرة بركلة جزاء أخرى نفّذها دانييلو كاتالدي في الدقيقة 90+10.
وانتهت المباراة (3-2) لمصلحة لاتسيو في أجواء صامتة على غير عادة الأولمبيكو، في ليلة كانت لقطة "احتفال بيدرو أمام الفراغ" هي العنوان الأبرز فيها.



مقالات ذات صلة

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة
2025-12-15

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة

كانت تولد الكهرباء.. وأصبحت فارغة تماماً
2025-12-20

كانت تولد الكهرباء.. وأصبحت فارغة تماماً

فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول
2026-01-04

فيديو - مشجع برشلونة وحيداً بمواجهة مُدرّج اسبانيول

فيديو - نجم فولهام في المُدرّجات بين الجماهير
2026-01-02

فيديو - نجم فولهام في المُدرّجات بين الجماهير

فيديو - مدرجات فارغة تُفاجئ بيدرو في الأولمبيكو

رياضة

كرة القدم

لاتسيو

جنوى

بيدرو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أكاديمية بنفيكا تُعيد هدف تروبين
لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان

اقرأ ايضا في كرة القدم

قميص قديم لميلان بطل قصة مثيرة من جنوب السودان
03:37

قميص قديم لميلان بطل قصة مثيرة من جنوب السودان

خلال مهمة تصوير في جنوب السودان لتوثيق آثار الفيضانات

03:37

قميص قديم لميلان بطل قصة مثيرة من جنوب السودان

خلال مهمة تصوير في جنوب السودان لتوثيق آثار الفيضانات

فيديو - أكاديمية بنفيكا تُعيد هدف تروبين
02:51

فيديو - أكاديمية بنفيكا تُعيد هدف تروبين

حوّلت مدرسة بنفيكا اللقطة إلى مشهدٍ تدريبي احتفالي

02:51

فيديو - أكاديمية بنفيكا تُعيد هدف تروبين

حوّلت مدرسة بنفيكا اللقطة إلى مشهدٍ تدريبي احتفالي

لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان
02:49

لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان

واصل لامين يامال كتابة الأرقام اللافتة بقميص برشلونة

02:49

لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان

واصل لامين يامال كتابة الأرقام اللافتة بقميص برشلونة

اخترنا لك
قميص قديم لميلان بطل قصة مثيرة من جنوب السودان
03:37
فيديو - أكاديمية بنفيكا تُعيد هدف تروبين
02:51
لامين يامال يتفوّق على مارادونا وغريزمان
02:49
صلاح يوقّع سابقة تاريخية أمام نيوكاسل
02:48

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026