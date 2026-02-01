صلاح يوقّع سابقة تاريخية أمام نيوكاسل

بات محمد صلاح
أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
يحقق أرقامًا مزدوجة في الأهداف والتمريرات الحاسمة أمام خصم واحد، بعدما رفع رصيده ضد نيوكاسل يونايتد
إلى 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في 19 مباراة.
وتحقق الإنجاز خلال فوز ليفربول
على نيوكاسل (4-1) في أنفيلد يوم أمس السبت، عندما مرّر صلاح كرة حاسمة لفلوريان فيرتز في الدقيقة 67، لتكون تمريرته الحاسمة رقم 10 أمام نيوكاسل في البريميرليغ.
وكان نيوكاسل تقدّم عبر أنتوني
غوردون في الدقيقة 36، قبل أن يقلب هوغو إيكيتيكي النتيجة بثنائية سريعة في الدقيقتين 41 و43، ثم أضاف فيرتز الهدف الثالث، قبل أن يحسم إبراهيما كوناتي النتيجة في الوقت بدل الضائع.
وبحسب أرقام أوبتا، فإنّ أيّ لاعب آخر لم يسبق له الجمع بين 10+ أهداف و10+ تمريرات حاسمة ضد منافس واحد في حقبة البريميرليغ.
ورفع هذا الانتصار ليفربول إلى المركز الخامس برصيد 39 نقطة، فيما تراجع نيوكاسل إلى المركز العاشر بـ33 نقطة، في مباراة منحت "الريدز" أول فوز في الدوري عام 2026.
وفي السجل نفسه، أصبح صلاح صاحب أكبر عدد من المساهمات المباشرة في الأهداف داخل ملعب واحد في تاريخ البريميرليغ بواقع 152 مساهمة في أنفيلد، متقدمًا على تييري هنري (151 في هايبري) وواين روني (151 في أولد ترافورد)، بعدما كان قد عادل الرقم عند 151 في كانون
الأول - ديسمبر 2025.