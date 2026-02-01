الأخبار
فيديو - أكاديمية بنفيكا تُعيد هدف تروبين

فيديو - أكاديمية بنفيكا تُعيد هدف تروبين
كرة القدم

2026-02-01 | 02:51
فيديو - أكاديمية بنفيكا تُعيد هدف تروبين

حوّلت مدرسة بنفيكا اللقطة إلى مشهدٍ تدريبي احتفالي

حوّلت مدرسة بنفيكا لكرة القدم لقطة الحارس الأوكراني أناتولي تروبين إلى مشهدٍ تدريبي احتفالي، بعدما أعادت تمثيل الهدف الذي سجّله في دوري أبطال أوروبا في شباك ريال مدريد
وفي مقطعٍ نشرته المدرسة على حساباتها في منصات التواصل، ظهر لاعبون صغار وهم يعيدون اللقطة كما حصلت في المباراة، كرة ثابتة تُرسل إلى منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة، ثم اندفاعٌ جماعيّ ولمسةٌ حاسمة، قبل أن يكرّروا الاحتفال بالطريقة ذاتها.
وتعود اللقطة الأصلية إلى مواجهة بنفيكا وريال مدريد، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "دا لوز" في لشبونة، حين تقدّم تروبين للمشاركة في الركلة الحرة في الدقيقة 90+8 وسجّل برأسه هدفًا متأخرًا ضمن فوز بنفيكا (4-2).
وحسم هذا الهدف بطاقة بنفيكا إلى الملحق المؤهِّل لثمن النهائي بفرق الأهداف، فيما خسر ريال مدريد فرصة إنهاء المرحلة ضمن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة.




قميص قديم لميلان بطل قصة مثيرة من جنوب السودان
فيديو - مدرجات فارغة تُفاجئ بيدرو في الأولمبيكو

