سلام: تربطني علاقات جيدة مع الرئيسين عون وبري بالرغم من أساليب العمل المختلفة ويجب المحافظة على التعاون بين السلطات
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
كرة القدم

2026-02-03 | 00:17
فيديو - "غزة للإرادة" يمنح غوارديولا لقب مدرب شرفيّ

في مبادرة رمزية تحمل الكثير من معاني الامتنان

في مبادرة رمزية تحمل الكثير من معاني الامتنان، أعلن لاعبو فريق "غزة للإرادة" لكرة القدم (Gaza Al-Irada FC)، المكون من لاعبين من ذوي الهمم ومبتوري الأطراف، عن تسمية مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، مدرباً شرفياً للفريق.
ووثق مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، وقفة تكريمية نظمها لاعبو الفريق فوق أرضية ملعبهم التي تحيط بها آثار الدمار في قطاع غزة، حيث رفعوا صورة كبيرة للمدرب الإسباني، معبرين عن شكرهم العميق لمواقفه الإنسانية الداعمة.
وقال أحد ممثلي الفريق في كلمة وجهها للمدرب الاسباني "نوجه رسالة شكر إلى الكابتن العالمي والقدير بيب غوارديولا على مواقفه الإنسانية ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة".
وتضمن الفيديو لقطات لخطاب سابق لغوارديولا أعرب فيه عن تضامنه مع القضايا العادلة، حيث أشار اللاعبون إلى أن هذا الخطاب كان ملهماً لهم في تحدي الظروف الصعبة التي يمرون بها. 
واختتم اللاعبون وقفتهم بهتاف جماعي موحد قائلين "شكراً غوارديولا" (Thank you, Guardiola) باللغتين العربية والإنجليزية، تأكيداً على وصول رسالتهم إلى العالم.
وتأتي هذه اللفتة لتسلط الضوء على الإرادة الصلبة للاعبي قطاع غزة، الذين يواصلون ممارسة رياضة كرة القدم رغم الإصابات الجسدية القاسية والظروف المحيطة، معتبرين أن تضامن الرموز الرياضية العالمية مثل غوارديولا يمنحهم حافزاً معنوياً كبيراً للاستمرار وإيصال صوتهم للعالم عبر المستطيل الأخضر.



رياضة

كرة القدم

غزة للإرادة

بيب غوارديولا

