فيديو - "غزة للإرادة" يمنح غوارديولا لقب مدرب شرفيّ

The players of Gaza’s Al-Irada FC have officially named Manchester City manager Pep Guardiola as their honorary coach pic.twitter.com/ZWJ064yuw8 — Ounka (@OunkaOnX) February 2, 2026

في مبادرة رمزية تحمل الكثير من معاني الامتنان، أعلن لاعبو فريق "غزة للإرادة" (Gaza Al-Irada FC)، المكون من لاعبين من ذوي الهمم ومبتوري الأطراف، عن تسمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، مدرباً شرفياً للفريق.ووثق مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، وقفة تكريمية نظمها لاعبو الفريق فوق أرضية ملعبهم التي تحيط بها آثار الدمار في ، حيث رفعوا صورة كبيرة للمدرب الإسباني، معبرين عن شكرهم العميق لمواقفه الإنسانية الداعمة.وقال أحد ممثلي الفريق في وجهها للمدرب الاسباني "نوجه رسالة شكر إلى الكابتن العالمي والقدير بيب غوارديولا على مواقفه الإنسانية ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة".وتضمن الفيديو لقطات لخطاب سابق لغوارديولا أعرب فيه عن تضامنه مع العادلة، حيث أشار اللاعبون إلى أن هذا الخطاب كان ملهماً لهم في تحدي الظروف الصعبة التي يمرون بها.واختتم اللاعبون وقفتهم بهتاف جماعي موحد قائلين "شكراً غوارديولا" (Thank you, Guardiola) باللغتين والإنجليزية، تأكيداً على وصول رسالتهم إلى .وتأتي هذه اللفتة لتسلط الضوء على الإرادة الصلبة للاعبي قطاع غزة، الذين يواصلون ممارسة رياضة رغم الإصابات الجسدية القاسية والظروف المحيطة، معتبرين أن تضامن الرموز الرياضية العالمية مثل غوارديولا يمنحهم حافزاً معنوياً كبيراً للاستمرار وإيصال صوتهم للعالم عبر المستطيل الأخضر.