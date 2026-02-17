فيديو - صدمة "مارفل" في ريكسهام: المواجهة مع تشيلسي

Chelsea at the Racecourse! Holy crap 🔴⚔️🔵 pic.twitter.com/aC8EnLCZEl — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 16, 2026

سادت من الاستغراب بين نجمي هوليوود رايان رينولدز وهيو جاكمان، عقب سحب قرعة الدور الخامس من ، والتي وضعت نادي ريكسهام في مواجهة نارية أمام العملاق اللندني .وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها النادي الويلزي إلى هذا الدور منذ عام 1997، ليجد نفسه وجهاً لوجه أمام أحد أكبر أندية البريميرليغ في اختبار حقيقي لمشروعه الطموح.وعبّر رينولدز، مالك النادي، عن ذلك عبر منصة "إكس" بتعليق مقتضب وقوي، بينما أظهر مقطع فيديو رد فعل أكثر انفعالية وحماسة بصحبة زميله جاكمان، بطل سلسلة "وولفرين".ومن المتوقع حضور ثنائي "مارفل" اللقاء الذي سيقام على ملعب "ستوك كاي راس" في السابع من آذار - المقبل، بانتظار تأكيد الموعد النهائي وفقاً للبث التلفزيوني.تأتي هذه المواجهة في وقت يعيش فيه ريكسهام، الناشط في "التشامبيونشيب"، طفرة تاريخية بعد صعوده 3 مرات متتالية، حيث يحتل المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن مراكز الملحق المؤهل للدوري .وأكد المدرب فيل باركينسون جاهزية فريقه للتحدي، مشيراً إلى أن النادي يتطور باستمرار لمواكبة طموحاته الكبرى.