فيديو - بايرن ميونيخ يتحدى الثلوج لمواجهة آينتراخت فرانكفورت

🇩🇪❄️ Bayern Munich players training in heavy snowfall ahead of the match against Frankfurt on Saturday! 🥶 (@kerry_hau) pic.twitter.com/u8QEkC050l — EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2026

وسط تساقط كثيف للثلوج وأجواء شتوية قاسية في مدينة ، واصل لاعبو تحضيراتهم الجادة لخوض المواجهة المرتقبة ضد آينتراخت فرانكفورت ضمن الجولة 23 من منافسات .وأظهرت اللقطات المتداولة من مركز التدريبات إصرارًا كبيرًا من كتيبة "العملاق البافاري" على تنفيذ البرنامج التدريبي كاملاً رغم الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وتراكم الثلوج على أرضية الملعب، حيث حرص الجهاز الفني على الحفاظ على نسق العمل البدني والفني دون تراجع، تأكيدًا على الجاهزية الذهنية العالية للفريق.ومن المقرر أن يستضيف ميونخ منافسه فرانكفورت يوم غد السبت القبل على ملعب "أليانز أرينا"، وتكتسب هذه التحضيرات أهمية قصوى نظرًا لقوة المنافس الذي يتميز بالتحولات الهجومية السريعة، ما يفرض على المتصدر ضرورة الانضباط التكتيكي التام.واعتبر الخبراء أن التدريب في هذه الظروف يمثل اختبارًا عمليًا للتأقلم مع سرعة فوق الأرضيات الباردة، وهي تفاصيل دقيقة غالبًا ما ترجح كفة الفريق الأكثر تركيزًا في صراعات الشتاء داخل "البوندسليغا".ويسعى البايرن من خلال هذا المران المكثف إلى تأكيد تفوقه وضمان النقاط الثلاث، متسلحًا بعزيمة لاعبيه الذين لم تثنهم العواصف الثلجية عن مواصلة العمل بكل احترافية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء قبل صافرة بداية اللقاء المنتظر.