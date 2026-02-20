تيبو كورتوا ينضم إلى كبار المستثمرين في نادٍ فرنسي

انضمام حارس مرمى إلى هيكل ملكية النادي

أعلن نادي لو مان الفرنسي بصفة رسمية يوم أمس عن انضمام حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ، إلى هيكل ملكية النادي كمساهم جديد، في خطوة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تطوير الهوية الرياضية والاقتصادية للنادي.

وأوضح البيان الرسمي أن كورتوا دخل هذا المشروع الطموح عبر مركبته الاستثمارية الخاصة "NXTPLAY"، بالتزامن مع انضمام كيان "NinetyTwo X" إلى رأس مال النادي، ما يعكس رغبة الإدارة في بناء قاعدة مالية وإدارية صلبة.

وبانضمام كورتوا، يتوسع فريق المستثمرين الذي بات يضم كوكبة من أساطير الرياضة العالمية من خارج عالم الساحرة المستديرة، وعلى رأسهم نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وسائقي الفورمولا وان السابقين فيليبي ماسا وكيفن ماغنوسن، الذين ارتبطت أسماؤهم بمشروع "لو مان" التطويري.

وتندرج هذه الخطوة ضمن موجة متزايدة من توجه الرياضيين العالميين نحو تملك الأندية والاستثمار المباشر فيها، ليس فقط لتحقيق مكاسب تجارية، بل لدعم مشاريع مستدامة تساهم في نمو اللعبة واستغلال شبكات علاقاتهم الواسعة لفتح .

ورغم أن الإعلان لم يتطرق إلى التفاصيل المالية الدقيقة أو حجم الحصة التي استحوذ عليها الدولي البلجيكي، إلا أن وجود شخصية مؤثرة بحجم كورتوا يمنح النادي زخماً إعلامياً وتسويقياً كبيراً يساعده في تحقيق تطلعاته المستقبلية.







