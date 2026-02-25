بيدري وتوريس يكشفان "قبضة" فليك الحديديّة في برشلونة

ملامح النظام الانضباطي الصارم الذي فرضه المدرب الألماني

كشف ثنائي برشلونة، بيدري وفيران توريس، عن ملامح النظام الانضباطي الصارم الذي فرضه المدرب الألماني هانسي منذ تولّيه قيادة الفريق الكتالوني.

وخلال استضافتهما في برنامج "El Hormiguero" الإسباني، أكّد اللاعبان أنّ فليك لا يتهاون مطلقاً في مسألة الالتزام بالمواعيد، حيث تحوّل التأخير من مجرد عقوبات فنية أو استبعاد من التشكيل إلى غرامات ماليّة باهظة تستهدف فرض أقصى درجات التركيز بين اللاعبين.

وأوضح بيدري أنّ المدرب الألماني يعتبر التأخير ولو لثوانٍ معدودة أمراً غير مقبول، مشيراً إلى أنّ القواعد الجديدة باتت أكثر وضوحاً وحزماً.

من جانبه، صدم فيران توريس المتابعين بالكشف عن حجم الغرامة المالية التي قد يواجهها اللاعب في حال تأخّره عن موعد الفريق يوم المباراة، مؤكّداً أنّها قد تصل إلى 40 ألف يورو عند التأخر لعشر دقائق تقريباً، وهو ما يعكس رغبة فليك في غرس ثقافة الاحترام الكامل للوقت.

أضفى اللاعبان طابعاً مرحاً على حديثهما حول هذه الصرامة، لكنّهما شدّدا في الوقت ذاته على أنّ هذا النهج يهدف إلى رفع مستوى الجدّيّة داخل غرفة الملابس.

وبهذه القواعد المالية، يضع فليك بصمته الخاصة على "البلاوغرانا"، محوّلاً الانضباط اليومي إلى ركيزة أساسيّة تسبق الانطلاق نحو المنافسة على الألقاب، حيث يدرك الجميع الآن أنّ ثمن دقائق التأخير قد يفوق بكثير ما يمكن توقعه في ملاعب التقليدية.







