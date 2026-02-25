الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

بيدري وتوريس يكشفان "قبضة" فليك الحديديّة في برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بيدري وتوريس يكشفان &quot;قبضة&quot; فليك الحديديّة في برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2026-02-25 | 01:57
بيدري وتوريس يكشفان "قبضة" فليك الحديديّة في برشلونة

ملامح النظام الانضباطي الصارم الذي فرضه المدرب الألماني

كشف ثنائي برشلونة، بيدري وفيران توريس، عن ملامح النظام الانضباطي الصارم الذي فرضه المدرب الألماني هانسي فليك منذ تولّيه قيادة الفريق الكتالوني. 
وخلال استضافتهما في برنامج "El Hormiguero" الإسباني، أكّد اللاعبان أنّ فليك لا يتهاون مطلقاً في مسألة الالتزام بالمواعيد، حيث تحوّل التأخير من مجرد عقوبات فنية أو استبعاد من التشكيل إلى غرامات ماليّة باهظة تستهدف فرض أقصى درجات التركيز بين اللاعبين.
وأوضح بيدري أنّ المدرب الألماني يعتبر التأخير ولو لثوانٍ معدودة أمراً غير مقبول، مشيراً إلى أنّ القواعد الجديدة باتت أكثر وضوحاً وحزماً.
من جانبه، صدم فيران توريس المتابعين بالكشف عن حجم الغرامة المالية التي قد يواجهها اللاعب في حال تأخّره عن موعد الفريق يوم المباراة، مؤكّداً أنّها قد تصل إلى 40 ألف يورو عند التأخر لعشر دقائق تقريباً، وهو ما يعكس رغبة فليك في غرس ثقافة الاحترام الكامل للوقت.
أضفى اللاعبان طابعاً مرحاً على حديثهما حول هذه الصرامة، لكنّهما شدّدا في الوقت ذاته على أنّ هذا النهج يهدف إلى رفع مستوى الجدّيّة داخل غرفة الملابس. 
وبهذه القواعد المالية، يضع فليك بصمته الخاصة على "البلاوغرانا"، محوّلاً الانضباط اليومي إلى ركيزة أساسيّة تسبق الانطلاق نحو المنافسة على الألقاب، حيث يدرك الجميع الآن أنّ ثمن دقائق التأخير قد يفوق بكثير ما يمكن توقعه في ملاعب كرة القدم التقليدية.



مقالات ذات صلة

تعرض منزل جينا توريس لعملية سرقة بمئات الآلاف..وهذا ما تم كشفه
2026-02-03

تعرض منزل جينا توريس لعملية سرقة بمئات الآلاف..وهذا ما تم كشفه

توريس يعيد "البصمة الإسبانية" لبرشلونة
2026-02-01

توريس يعيد "البصمة الإسبانية" لبرشلونة

فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة
2025-12-20

فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة

أوروبا تراقب "بيدري المكسيك"
2026-02-16

أوروبا تراقب "بيدري المكسيك"

بيدري وتوريس يكشفان "قبضة" فليك الحديديّة في برشلونة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

بيدري

فيران توريس

هانسي فليك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إصابة "ذكية" لحارس نانت تمنح زملاءه الصائمين فرصة الإفطار
بسبب "الفار".. زوجة تطعن زوجها بالسكين

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين
02:20

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين

تطورت المشادة الكلامية بسرعة لتتحول إلى اشتباك جسدي واقتحام

02:20

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين

تطورت المشادة الكلامية بسرعة لتتحول إلى اشتباك جسدي واقتحام

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"
02:19

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية

02:19

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية

ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين
02:18

ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين

حكم بالسجن لمدة عامين بحق مديرة سابقة

02:18

ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين

حكم بالسجن لمدة عامين بحق مديرة سابقة

اخترنا لك
فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين
02:20
فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"
02:19
ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين
02:18
فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش
02:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026