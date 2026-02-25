إصابة "ذكية" لحارس نانت تمنح زملاءه الصائمين فرصة الإفطار

لقطة إنسانية ذكية خلال مواجهة نانت أمام لوهافر

خطف لوبيز، حارس مرمى نادي نانت، الأنظار في الدوري الفرنسي بلقطة إنسانية ذكية خلال مواجهة فريقه أمام لوهافر.

ففي الدقيقة 74 من عمر اللقاء، سقط لوبيز فجأة مطالباً بدخول الطاقم الطبي لعلاجه من ألم عضلي في الفخذ، وهو التوقيت الذي تزامن بدقة مع غروب .

وربطت تقارير فرنسية هذا التوقف برغبة الحارس في منح زملائه الصائمين فرصة لكسر صيامهم، خاصة في ظل عدم منع التوقفات للإفطار في الملاعب .

واستمر توقف اللعب لعدّة دقائق، ما أتاح للاعبين تناول التمر والماء قبل استئناف المباراة بشكل طبيعي.

ورغم أن لوبيز لم يصرّح علانيّة بتعمّده السقوط، إلّا أنّ ابتسامته ردّاً على أسئلة الصحفيّين عقب اللقاء عزّزت من رواية "التوقّف الإنساني"، وجعلت من القصّة حديث المنصّات الرياضيّة التي أشادت بروح الزمالة العالية وتفهمه للاحتياجات لزملائه في الفريق خلال شهر المبارك.

وعلى الصعيد الفني، نجح نانت في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة (2-0)، ليجمع الفريق بين مكاسب النقاط الثلاث والإشادة الدولية بهذه اللفتة الملهمة.







