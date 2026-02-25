فيديو - بيب غوارديولا في مدرجات "الدرجة الثالثة" الإيطالية

Pep Guardiola back in Brescia to watch Union Brescia in Serie C.



Pep played for Brescia but club went bankrupt after 114 years at end of 2024-25.



Enter Union Brescia. Founded in July 2025 following relocation of neighbouring Serie C side Feralpisalo.



Brescia 2nd in standings. pic.twitter.com/ZBfiSfwRdy — Sacha Pisani (@Sachk0) February 24, 2026

خطف بيب غوارديولا، مدرّب ، الأنظار في مدينة بريشيا الإيطاليّة بزيارة عاطفيّة أعادت الذاكرة إلى أيّامه كلاعب في الدوري .وظهر بيب بشكل مفاجئ في مدرّجات ملعب "ريغامونتي"، لمتابعة مباراة فريقه القديم بهويّته الجديدة "يونيون بريشيا" أمام "برو باتريا" ضمن منافسات الدرجة الثالثة، في خطوة تعكس وفاءه الكبير للمدينة التي احتضنته مطلع الألفية.تأتي هذه الزيارة بعد أشهر من زلزال ضرب المدينة، حيث فقد نادي بريشيا التاريخي رخصته الاحترافية في تمّوز - يوليو 2025 بسبب أزمات مالية خانقة، ما أنهى مسيرة نادٍ عريق امتدت لـ 114 عاماً.ومن رحم هذه الأزمة، وُلد مشروع "يونيون بريشيا" بعد دمج وتغيير هوية نادي "فيرالبي سالو"، بهدف الحفاظ على تمثيل الاحترافية في المدينة، وهو المشروع الذي حرص غوارديولا على دعمه معنوياً بوجوده الشخصي في المدرجات.وعلى أرض الملعب، استمتع بيب بمباراة مثيرة انتهت بفوز يونيون بريشيا بنتيجة (3-2)، ليعزّز الفريق موقعه في وصافة المجموعة الأولى من الدوري.وبهذا الانتصار، يواصل النادي الجديد انطلاقته القويّة في موسمه الأوّل بعد إعادة التأسيس، واضعاً قدماً ثابته نحو استعادة الماضي، مدفوعاً بزخم إعلامي وحضور عالمي لواحد من أعظم المدربين في تاريخ اللعبة، الذي اختار الوقوف بجانب فريقه القديم في أصعب لحظات التحول.