ريان شرقي يحقّق أمنيّة طفل مريض في "ليون"

فاجأ شرقي الجميع بزيارة شخصيّة للمستشفى لمقابلة الطفل

تحوّلت مبادرة إنسانيّة في مدينة إلى قصّة ملهمة ضجّت بها الأوساط الكرويّة ، بطلها النجم شرقي وزميله نياكاتي.

وبدأت الحكاية حين زار المدافع نياكاتي طفلاً يُدعى "أدينيس" في معهد والأورام لدى الأطفال، حيث طلب الطفل الصغير نقل رغبة خاصّة للنجم ريان شرقي تتعلّق بطريقة احتفال محدّدة.

ولم يتوقّف الأمر عند تلقي ، اذ فاجأ شرقي الجميع بزيارة شخصيّة للمستشفى لمقابلة الطفل وتحويل حلمه إلى حقيقة.

وأعاد شرقي تنفيذ الاحتفال الشهير رفقة "أدينيس" داخل غرفته بالمستشفى، في لفتة إنسانيّة حظيت بإشادة من الجماهير ووسائل الإعلام، لأنّها تعكس الدور المجتمعي للاعبي في تقديم الدعم المعنوي للأطفال الذين يواجهون ظروفاً صحّيّة صعبة.

في الواقع، لم تكن الزيارة مجرّد لقطة عابرة، بل جسدت نموذجاً حياً للأثر النفسي الإيجابي الذي يتركه نجوم خارج حدود المستطيل الأخضر.







