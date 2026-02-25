الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
حزن في كرة القدم الإنجليزية لرحيل إيلا

حزن في كرة القدم الإنجليزية لرحيل إيلا
كرة القدم

2026-02-25 | 02:10
حزن في كرة القدم الإنجليزية لرحيل إيلا

رحيل اللاعبة الشابة الموهوبة إيلا

أعلن نادي ويكفيلد وروثويل في إنجلترا رحيل اللاعبة الشابة الموهوبة إيلا، التي مثّلت فئتَي الناشئات، في فاجعة أثارت موجة من الحزن والتعاطف الواسع داخل المجتمع الرياضي.
ونعت الجهات الكرويّة المحلّيّة اللاعبة بكلمات مؤثّرة، مؤكّدة أنّها فارقت الحياة بسلام، وتاركة خلفها إرثاً من الشغف والروح الإيجابيّة التي طالما نشرتها داخل المستطيل الأخضر وخارجه.
وكانت إيلا تمتلك موهبة لافتة قادتها للانضمام إلى فريق الفتيات التابع لمؤسّسة ليدز يونايتد تحت عشر سنوات، بعد اجتيازها بنجاح لتجارب الأداء.
لكنّ مسيرتها الواعدة اصطدمت بتشخيص إصابتها بمرض السرطان في بداية موسم 2025-2026، ما دفع نادي ليدز لاستضافتها في زيارة تكريميّة خاصّة خلال شهر كانون الأوّل - ديسمبر الماضي، تقديراً لشجاعتها واعتبارها مصدر إلهام استثنائي لكلّ من عرفها.



حزن في كرة القدم الإنجليزية لرحيل إيلا

