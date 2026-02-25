حزن في كرة القدم الإنجليزية لرحيل إيلا

رحيل اللاعبة الشابة الموهوبة إيلا

ويكفيلد وروثويل في رحيل اللاعبة الشابة الموهوبة إيلا، التي مثّلت فئتَي الناشئات، في فاجعة أثارت موجة من الحزن والتعاطف الواسع داخل المجتمع الرياضي.

ونعت الجهات الكرويّة المحلّيّة اللاعبة بكلمات مؤثّرة، مؤكّدة أنّها فارقت الحياة ، وتاركة خلفها إرثاً من الشغف والروح الإيجابيّة التي طالما نشرتها داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وكانت إيلا تمتلك موهبة لافتة قادتها للانضمام إلى فريق الفتيات التابع لمؤسّسة ليدز تحت عشر سنوات، بعد اجتيازها بنجاح لتجارب الأداء.

لكنّ مسيرتها الواعدة اصطدمت بتشخيص إصابتها بمرض السرطان في بداية موسم 2025-2026، ما دفع نادي ليدز لاستضافتها في زيارة تكريميّة خاصّة خلال شهر الأوّل - ديسمبر الماضي، تقديراً لشجاعتها واعتبارها مصدر استثنائي لكلّ من عرفها.







