فيديو - سنوب دوغ يشعل مدرجات سوانزي سيتي

Swansea produce a RECORD crowd as their fans greet minority shareholder Snoop Dogg on his first match.



تحول ملعب "سوانزي.كوم" إلى احتفال استثنائيّة في الإنجليزيّة، بعدما سجّل الفنان الأميركي العالمي سنوب دوغ حضوره الأوّل لمتابعة فريقه سوانزي سيتي أمام بريستون نورث إند في "التشامبيونشيب".وشهدت المباراة أجواء غير معتادة، حيث استُقبل مالك حصّة الأقلّيّة في النادي بتنظيم خاصّ شمل توزيع مناشف على الجماهير وحفلاً ترحيبياً، في خطوة تعكس الزخم الإعلامي الكبير الذي يحيط بالنادي الويلزي منذ انضمام نجوم عالميّين لمجموعة ملكيته في تمّوز - يوليو الماضي.وقام سنوب دوغ، الذي يشارك ملكية النادي مع أسماء لامعة مثل لوكا مودريتش ومارثا ستيوارت، بجولة ميدانيّة قبل انطلاق الصافرة، محيِّياً الجماهير التي استجابت لطلبه بتنفيذ حركة "تدوير المناشف" الشهيرة في الرياضة الأميركية، ودفعت هذه الزيارة التاريخية نحو تسجيل واحد من أكبر الحشود الجماهيرية في تاريخ الملعب الحديث، حيث لامس عدد الحضور 21 ألف متفرج، وسط من الحماس الشديد التي سادت المدرجات لمشاهدة في قلب الرياضي.