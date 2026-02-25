الأخبار
فيديو - سنوب دوغ يشعل مدرجات سوانزي سيتي

فيديو - سنوب دوغ يشعل مدرجات سوانزي سيتي
كرة القدم

2026-02-25 | 02:16
فيديو - سنوب دوغ يشعل مدرجات سوانزي سيتي

تحول ملعب "سوانزي.كوم" إلى ساحة احتفال

تحول ملعب "سوانزي.كوم" إلى ساحة احتفال استثنائيّة في الكرة الإنجليزيّة، بعدما سجّل الفنان الأميركي العالمي سنوب دوغ حضوره الأوّل لمتابعة فريقه سوانزي سيتي أمام بريستون نورث إند في دوري "التشامبيونشيب".
وشهدت المباراة أجواء غير معتادة، حيث استُقبل مالك حصّة الأقلّيّة في النادي بتنظيم خاصّ شمل توزيع مناشف على الجماهير وحفلاً ترحيبياً، في خطوة تعكس الزخم الإعلامي الكبير الذي يحيط بالنادي الويلزي منذ انضمام نجوم عالميّين لمجموعة ملكيته في تمّوز - يوليو الماضي.
وقام سنوب دوغ، الذي يشارك ملكية النادي مع أسماء لامعة مثل لوكا مودريتش ومارثا ستيوارت، بجولة ميدانيّة قبل انطلاق الصافرة، محيِّياً الجماهير التي استجابت لطلبه بتنفيذ حركة "تدوير المناشف" الشهيرة في الرياضة الأميركية، ودفعت هذه الزيارة التاريخية نحو تسجيل واحد من أكبر الحشود الجماهيرية في تاريخ الملعب الحديث، حيث لامس عدد الحضور 21 ألف متفرج، وسط حالة من الحماس الشديد التي سادت المدرجات لمشاهدة النجم العالمي في قلب الحدث الرياضي.



فيديو - سنوب دوغ يشعل مدرجات سوانزي سيتي

رياضة

كرة القدم

سنوب دوغ

سوانزي سيتي

