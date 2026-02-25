فيديو - سيلتا فيغو يستبدل "الأطفال" بكبار السنّ من مشجّعيه التاريخيّين

Instead of the usual mascots, Celta Vigo took to the field this weekend with fans who have been members of the club for more than 50 years 🩵



A lovely gesture from the Spanish side, and a reminder of the generational nature of football fandom 🤝pic.twitter.com/AoP1a5TJF5 — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 24, 2026

شهد ملعب "بالايدوس" لقطة إنسانيّة استثنائيّة خلال مواجهة سيلتا فيغو وريال مايوركا في ، حيث دخل لاعبو سيلتا إلى أرضيّة برفقة مشجّعين من أصحاب العضويّة التاريخيّة الذين تجاوز انتماؤهم للنادي 50 عاماً، بدلاً من مرافقة الأطفال المعتادة.وحملت هذه الخطوة الرمزية رسالة وفاء عميقة، حيث وضعت النادي في واجهة الأندية التي تقدر مشجعيها الأوفياء الذين رافقوا الفريق لعقود طويلة، مؤكدة على تلاحم الأجيال داخل أسوار النادي الغاليسي.وعلى الصعيد الرياضي، اكتملت الأمسية الاحتفاليّة بفوز سيلتا فيغو على ضيفه مايوركا بنتيجة (2-0)، وسط حضور جماهيري بلغ قرابة 20 ألف متفرّج.وأبرزت التقارير المحلّيّة أنّ تكريم "المشتركين التاريخيّين" داخل أجواء اللقاء الرسمي كان له أثر معنوي كبير، حيث تحوّل العشب الأخضر إلى منصّة لتكريم الذاكرة الحيّة للنادي، وربط الماضي العريق بالحاضر الطموح أمام آلاف المشجعيّن في المدرّجات وخلف الشاشات.