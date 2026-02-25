الأخبار
فيديو - سيلتا فيغو يستبدل "الأطفال" بكبار السنّ من مشجّعيه التاريخيّين

فيديو - سيلتا فيغو يستبدل &quot;الأطفال&quot; بكبار السنّ من مشجّعيه التاريخيّين
كرة القدم

2026-02-25 | 02:11
فيديو - سيلتا فيغو يستبدل "الأطفال" بكبار السنّ من مشجّعيه التاريخيّين

شهد ملعب "بالايدوس" لقطة إنسانيّة استثنائيّة

شهد ملعب "بالايدوس" لقطة إنسانيّة استثنائيّة خلال مواجهة سيلتا فيغو وريال مايوركا في الدوري الإسباني، حيث دخل لاعبو سيلتا إلى أرضيّة الميدان برفقة مشجّعين من أصحاب العضويّة التاريخيّة الذين تجاوز انتماؤهم للنادي 50 عاماً، بدلاً من مرافقة الأطفال المعتادة. 
وحملت هذه الخطوة الرمزية رسالة وفاء عميقة، حيث وضعت النادي في واجهة الأندية التي تقدر مشجعيها الأوفياء الذين رافقوا الفريق لعقود طويلة، مؤكدة على تلاحم الأجيال داخل أسوار النادي الغاليسي.
وعلى الصعيد الرياضي، اكتملت الأمسية الاحتفاليّة بفوز سيلتا فيغو على ضيفه مايوركا بنتيجة (2-0)، وسط حضور جماهيري بلغ قرابة 20 ألف متفرّج.
وأبرزت التقارير المحلّيّة أنّ تكريم "المشتركين التاريخيّين" داخل أجواء اللقاء الرسمي كان له أثر معنوي كبير، حيث تحوّل العشب الأخضر إلى منصّة لتكريم الذاكرة الحيّة للنادي، وربط الماضي العريق بالحاضر الطموح أمام آلاف المشجعيّن في المدرّجات وخلف الشاشات.



كرة القدم

