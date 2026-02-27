أغرب الجوائز: 100 بيضة و40 عبوة شوفان و20 لتراً من الحليب

في واحدة من أغرب الجوائز في الأوروبية، تسلّم لاعب نادي بريـنه النرويجي لاسه كفيغستاد جائزة "رجل المباراة" بطريقة مختلفة تماما عن المعتاد، بعدما مُنح 100 بيضة، و40 عبوة من الشوفان، و20 لتراً من الحليب بدل الجائزة المالية أو الكأس التقليدية.

اللقطات المتداولة أظهرت كفيغستاد مبتسما وهو يحمل "المكافأة الغذائية" بسعادة واضحة، في عكس الطابع المحلي والبسيط لبعض الأندية النرويجية، حيث تأتي الجوائز أحيانا برعاية مزارع أو شركات غذائية من المجتمع المحلي.

أما الربط المتداول بين هذه اللقطة ونادي بودو - غليمت المتأهل الى دور الستة عشر من ، فهو أقرب إلى تعليق من الجماهير على "روح الشغف والبساطة" في النرويجية، اذ يعكس فكرة أن بعض الفرق تلعب بدافع الانتماء والحماس قبل أي شيء آخر.







