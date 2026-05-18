الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - عائلة تورام تخطف الأضواء في احتفالات انتر ميلان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - عائلة تورام تخطف الأضواء في احتفالات انتر ميلان
A-
A+

كرة القدم

2026-05-18 | 00:39
فيديو - عائلة تورام تخطف الأضواء في احتفالات انتر ميلان

عقب تتويج نادي إنتر ميلان بألقابه المحلية

خطفت الاحتفالات العائلية للنجم ماركوس تورام برفقة والده، الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، الأضواء عقب تتويج نادي إنتر ميلان بألقابه المحلية، لتمنح إنجازات النيراتزوري هذا الموسم بُعداً عائلياً تاريخياً يربط بين جيلين صاغا مجداً فريداً في الملاعب الإيطالية.
وكان إنتر قد حسم رسمياً لقب الدوري الإيطالي للمرة 21 في تاريخه مطلع الشهر الجاري، قبل أن يواصل الفريق عروضه القوية ويحرز لقب كأس إيطاليا إثر تغلبه على لاتسيو (2-0) في المباراة النهائية، ليضمن الثنائية المحلية المتميزة.
وتحمل لقطة الاحتفال المشترك رمزية استثنائية وجاذبية خاصة، إذ سبق للأب ليليان تورام أن سطّر تاريخاً حافلاً في إيطاليا، حيث توّج بلقب الكأس مع بارما في موسم 1998-1999، ونال لقب الدوري مع يوفنتوس في موسمي 2001-2002 و2002-2003، لتأتي احتفالات الابن اليوم كامتداد طبيعي وإرث كروي لافت لحكاية عائلة تورام مع الكالتشيو.




مقالات ذات صلة

فيديو - لاوتارو مارتينيز يرسّخ مكانته كأحد أساطير إنتر ميلان
2026-05-14

فيديو - لاوتارو مارتينيز يرسّخ مكانته كأحد أساطير إنتر ميلان

فيديو - لاوتارو مارتينيز القائد الملهم الذي أعاد إنتر ميلان إلى التتويج
2026-05-05

فيديو - لاوتارو مارتينيز القائد الملهم الذي أعاد إنتر ميلان إلى التتويج

فيديو - ماريا تخطف الأضواء من بيب في ويمبلي
2026-03-23

فيديو - ماريا تخطف الأضواء من بيب في ويمبلي

فيديو - ميسي يخطف الأضواء في جائزة ميامي الكبرى للفورمولا وان
2026-05-04

فيديو - ميسي يخطف الأضواء في جائزة ميامي الكبرى للفورمولا وان

فيديو - عائلة تورام تخطف الأضواء في احتفالات انتر ميلان

رياضة

كرة القدم

ماركوس تورام

ليليان تورام

إنتر ميلان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - غريزمان يودع أتلتيكو بانتصار في مباراته رقم 500
فيديو - نهاية صادمة لموسم نانت في الدوري الفرنسي

اقرأ ايضا في كرة القدم

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

اخترنا لك
اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31
فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20
أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم
01:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026