فيديو - عائلة تورام تخطف الأضواء في احتفالات انتر ميلان

خطفت الاحتفالات العائلية للنجم ماركوس تورام برفقة والده، الأسطورة الفرنسية
ليليان تورام، الأضواء عقب تتويج نادي إنتر ميلان
بألقابه المحلية، لتمنح إنجازات النيراتزوري هذا الموسم بُعداً عائلياً تاريخياً يربط بين جيلين صاغا مجداً فريداً في الملاعب الإيطالية
.
وكان إنتر قد حسم رسمياً لقب الدوري الإيطالي
للمرة 21 في تاريخه مطلع الشهر الجاري، قبل أن يواصل الفريق عروضه القوية ويحرز لقب كأس إيطاليا
إثر تغلبه على لاتسيو (2-0) في المباراة النهائية، ليضمن الثنائية المحلية المتميزة.
وتحمل لقطة الاحتفال المشترك رمزية استثنائية وجاذبية خاصة، إذ سبق للأب ليليان تورام أن سطّر تاريخاً حافلاً في إيطاليا، حيث توّج بلقب الكأس مع بارما في موسم 1998-1999، ونال لقب الدوري مع يوفنتوس
في موسمي 2001-2002 و2002-2003، لتأتي احتفالات الابن اليوم
كامتداد طبيعي وإرث كروي لافت لحكاية عائلة تورام مع الكالتشيو.