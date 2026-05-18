فيديو - عائلة تورام تخطف الأضواء في احتفالات انتر ميلان

🥹❤️ How incredible is this? Marcus Thuram celebrating Inter's titles with his father Lilian Thuram. 🇫🇷



Lilian also won the Serie A and Coppa Italia during his playing days in Italy. ✨ pic.twitter.com/jhMyTGHIVj — EuroFoot (@eurofootcom) May 17, 2026

خطفت الاحتفالات العائلية للنجم ماركوس تورام برفقة والده، الأسطورة ليليان تورام، الأضواء عقب تتويج نادي بألقابه المحلية، لتمنح إنجازات النيراتزوري هذا الموسم بُعداً عائلياً تاريخياً يربط بين جيلين صاغا مجداً فريداً في الملاعب .وكان إنتر قد حسم رسمياً لقب للمرة 21 في تاريخه مطلع الشهر الجاري، قبل أن يواصل الفريق عروضه القوية ويحرز لقب كأس إثر تغلبه على لاتسيو (2-0) في المباراة النهائية، ليضمن الثنائية المحلية المتميزة.وتحمل لقطة الاحتفال المشترك رمزية استثنائية وجاذبية خاصة، إذ سبق للأب ليليان تورام أن سطّر تاريخاً حافلاً في إيطاليا، حيث توّج بلقب الكأس مع بارما في موسم 1998-1999، ونال لقب الدوري مع في موسمي 2001-2002 و2002-2003، لتأتي احتفالات الابن كامتداد طبيعي وإرث كروي لافت لحكاية عائلة تورام مع الكالتشيو.