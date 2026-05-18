فيديو - غريزمان يودع أتلتيكو بانتصار في مباراته رقم 500

كرة القدم

2026-05-18 | 00:40
ودعت جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نجمها الفرنسي أنطوان غريزمان

ودعت جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نجمها الفرنسي أنطوان غريزمان بطريقة مؤثرة، خلال مباراة الفريق أمام منافسه جيرونا على أرضية ملعب "متروبوليتانو"، وذلك في الظهور الأخير للاعب أمام عشاق النادي، والذي تزامن مع خوضه المباراة رقم 500 بقميص "الروخي بلانكوس". 
وحملت الليلة طابعًا عاطفيًا استثنائيًا، حيث دخل غريزمان إلى أرضية الملعب وسط تحية جماهيرية حارة وعاصفة، قبل أن يرد التحية للمدرجات التي رافقته ودعمته في محطات بارزة من مسيرته. 
وازداد المشهد رمزية وجمالًا مع تحقيق الفريق الفوز على جيرونا (1-0) في مباراة تألق فيها غريزمان وصنع هدف اللقاء الوحيد، ليترك بصمته الفنية المعتادة في ليلة وداعه المؤثرة.
ويعد غريزمان أحد أبرز رموز أتلتيكو مدريد وأساطيره في العقد الأخير، وذلك منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف عام 2014 قادمًا من نادي ريال سوسيداد، حيث نجح في تسطير اسمه كالهدًاف التاريخي للنادي برصيد 212 هدفًا. 
كما يحتلّ المركز الرابع ضمن قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص أتلتيكو، خلف كوكي وأديلاردو ويان أوبلاك. 
وخلال 10 مواسم قضاها مع الفريق، توج النجم الفرنسي بثلاثة ألقاب شملت كأس السوبر الإسباني عام 2014، والدوري الأوروبي عام 2018، وكأس السوبر الأوروبي في العام ذاته، ليغادر الملعب كبطل تاريخي ترك أثرا كبيرا في قلوب عشاق النادي.



اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
