فيديو - ثعبان ضخم يقتحم تدريبات الفريق .. ليس جاسوساً

An unexpected visitor at our ground today…



Not a Southampton spy, just this guy 😂🐍#CCMFC | @aleaguemen pic.twitter.com/9GiYXp3Kzi — Central Coast Mariners (@CCMariners) May 20, 2026

اقتحم ثعبان ضخم تدريبات سنترال كوست مارينرز، الناشط في ، وهو ما ظهر في فيديو قصير نشره النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وعلّق النادي بعبارة "زائر غير متوقع في ملعب تدريبنا ، ليس جاسوسا لساوثهامبتون، إنه هذا الرجل فقط"، ليتبين أنه من نوع البايثون الماسي.وجاء التعليق المذكور على خلفية الاتهامات التي سيقت في حق ، وتحولت الى مادة للسخرية في جميع أنحاء ، وتسببت في اقصاء الفريق من نهائي تصفيات الصعود لدوري البطولة أمام هال سيتي بعد إدانته بالتجسس على منافسيه من قبل لجنة تحقيق مستقلة.