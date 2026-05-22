فيديو - ثعبان ضخم يقتحم تدريبات الفريق .. ليس جاسوساً

اقتحم ثعبان ضخم تدريبات سنترال كوست مارينرز، الناشط في الدوري الممتاز الأسترالي
، وهو ما ظهر في فيديو قصير نشره النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلّق النادي بعبارة "زائر غير متوقع في ملعب تدريبنا اليوم
، ليس جاسوسا لساوثهامبتون، إنه هذا الرجل فقط"، ليتبين أنه من نوع البايثون الماسي.
وجاء التعليق المذكور على خلفية الاتهامات التي سيقت في حق ساوثهامبتون
، وتحولت الى مادة للسخرية في جميع أنحاء العالم
، وتسببت في اقصاء الفريق من نهائي تصفيات الصعود لدوري البطولة الإنجليزية
أمام هال سيتي بعد إدانته بالتجسس على منافسيه من قبل لجنة تحقيق مستقلة.