فيديو - حمزة عبد الكريم يواصل التألق

واصل المصري حمزة لفت الأنظار مع شباب ، بعدما سجّل هدفًا جديدًا مع فريق Juvenil A، ليؤكد حضوره الهجومي اللافت منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني.وجاء الهدف الجديد ليعزز سلسلة العروض القوية للمهاجم المصري الشاب، الذي نجح خلال الأسابيع الماضية في فرض اسمه داخل برشلونة، بعدما سجّل 5 أهداف مع فريق .وكان عبد قد تألق في فوز برشلونة للشباب على مونتيكارلو (9-0)، وهي المباراة التي سجّل خلالها ثلاثية، ساعد من خلالها الفريق في حسم لقب الدوري.ويأتي تألق اللاعب المصري في توقيت مهم، بعد استدعائه إلى قائمة منتخب مصر التحضيرية لكأس 2026، في خطوة مفاجئة عكست الثقة المتزايدة في موهبته رغم صغر سنه.وبين أهدافه المتتالية مع برشلونة واستدعائه التاريخي لمنتخب مصر، يعيش حمزة عبد الكريم واحدة من أبرز مراحل صعوده الكروي، وسط ترقّب لما يمكن أن يقدّمه في الفترة المقبلة مع النادي والمنتخب.