فيديو - إعلان عاطفي لقائمة منتخب التشيك

República Checa anunció sus convocados al Mundial, con videos de los futbolistas JUGANDO DE CHIQUITOS y sus familiares nombrándolos…



May 21, 2026

خطفت التشيك الأنظار بطريقة إعلان قائمتها التحضيرية لكأس 2026، بعدما اختارت تقديم اللاعبين عبر مقاطع مؤثرة تعود إلى طفولتهم، يظهرون فيها وهم يمارسون في سنواتهم الأولى، قبل أن يشارك أفراد من عائلاتهم في أسمائهم.الفكرة منحت الإعلان طابعًا إنسانيًا مختلفًا عن القوائم التقليدية، إذ ربطت بين بداية الحلم في الملاعب الصغيرة، ولحظة الوصول إلى أكبر بطولة كروية في العالم، في لاقى تفاعلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم.وبحسب التشيكي ، تضم القائمة الحالية مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها توماس سوتشيك، باتريك شيك، فلاديمير كوفال، لوكاش بروفود، وبافل شولك، على أن يتم تقليصها لاحقًا قبل اعتماد القائمة النهائية.وتشير تقارير تشيكية إلى أن المدرب ميروسلاف كوبيك سيحسم القائمة بعد المباراة الودية أمام كوسوفو، مع السماح لكل منتخب باعتماد 26 لاعبًا في النهائيات.وتعود التشيك إلى بعد غياب دام 20 عامًا، حيث تقع في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا، في نسخة تُقام في وكندا والمكسيك.