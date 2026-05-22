فيديو - إعلان عاطفي لقائمة منتخب التشيك

خطفت جمهورية
التشيك الأنظار بطريقة إعلان قائمتها التحضيرية لكأس العالم
2026، بعدما اختارت تقديم اللاعبين عبر مقاطع مؤثرة تعود إلى طفولتهم، يظهرون فيها وهم يمارسون كرة القدم
في سنواتهم الأولى، قبل أن يشارك أفراد من عائلاتهم في الكشف عن
أسمائهم.
الفكرة منحت الإعلان طابعًا إنسانيًا مختلفًا عن القوائم التقليدية، إذ ربطت بين بداية الحلم في الملاعب الصغيرة، ولحظة الوصول إلى أكبر بطولة كروية في العالم، في مشهد
لاقى تفاعلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم.
وبحسب الاتحاد
التشيكي لكرة القدم
، تضم القائمة الحالية مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها توماس سوتشيك، باتريك شيك، فلاديمير كوفال، لوكاش بروفود، وبافل شولك، على أن يتم تقليصها لاحقًا قبل اعتماد القائمة النهائية.
وتشير تقارير تشيكية إلى أن المدرب ميروسلاف كوبيك سيحسم القائمة الأخيرة
بعد المباراة الودية أمام كوسوفو، مع السماح لكل منتخب باعتماد 26 لاعبًا في النهائيات.
وتعود التشيك إلى كأس العالم
بعد غياب دام 20 عامًا، حيث تقع في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا، في نسخة تُقام في الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.