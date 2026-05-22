فيديو - حارس مرمى غانا يستعد للمونديال بطريقة غريبة

خطف بنجامين
أساري، حارس مرمى منتخب غانا
، الأنظار خلال تحضيراته لكأس العالم
، بعدما ظهر وهو يخوض تدريبات بدنية داخل حوض سباحة، في لقطة غير مألوفة قبل الاستحقاق
العالمي.
ويبلغ أساري 33 عامًا، ويُعدّ من الأسماء الحاضرة في حسابات منتخب "النجوم السوداء"، مع دخول غانا مرحلة الإعداد للبطولة، وسط ترقّب جماهيري لمشاركة المنتخب في النسخة المقبلة من المونديال.
وأظهر المقطع المتداول الحارس الغاني
وهو يؤدّي تدريبات خاصة داخل المياه، في مشهد
عكس جانبًا مختلفًا من التحضيرات البدنية لحراس المرمى، بعيدًا عن التدريبات التقليدية على أرض الملعب.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع اللقطة، معتبرين أنها تعكس جدية أساري في الاستعداد للبطولة، وسعيه للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق المنافسات.