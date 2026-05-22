فيديو - حارس مرمى غانا يستعد للمونديال بطريقة غريبة

🇬🇭🧤 Ghana goalkeeper Benjamin Asare (33) inside a swimming pool ahead of the World Cup! 🌊 pic.twitter.com/5w3G2S4pNm — EuroFoot (@eurofootcom) May 21, 2026

خطف أساري، حارس مرمى منتخب ، الأنظار خلال تحضيراته لكأس ، بعدما ظهر وهو يخوض تدريبات بدنية داخل حوض سباحة، في لقطة غير مألوفة قبل العالمي.ويبلغ أساري 33 عامًا، ويُعدّ من الأسماء الحاضرة في حسابات منتخب "النجوم السوداء"، مع دخول غانا مرحلة الإعداد للبطولة، وسط ترقّب جماهيري لمشاركة المنتخب في النسخة المقبلة من المونديال.وأظهر المقطع المتداول الحارس وهو يؤدّي تدريبات خاصة داخل المياه، في عكس جانبًا مختلفًا من التحضيرات البدنية لحراس المرمى، بعيدًا عن التدريبات التقليدية على أرض الملعب.وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع اللقطة، معتبرين أنها تعكس جدية أساري في الاستعداد للبطولة، وسعيه للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق المنافسات.