قميص تشيزني المحروق يخطف الأنظار

خطف الأنظار في حفل نهاية الموسم، بعدما ظهر بقميص أبيض بدا عليه أثر حرق واضح ناتج عن المكواة، قرب الجيب الأمامي، في لقطة طريفة تحوّلت سريعًا إلى مادة للتفاعل بين جماهير النادي الكتالوني.

وظهر الحارس البولندي بملامح هادئة وكأن شيئًا لا يحدث، رغم العلامة البارزة على القميص، ما أضاف لمسة كوميدية إلى أجواء الاحتفال، خصوصًا أنّ اللقطة جاءت في مناسبة سعيدة يعيشها بعد موسم ناجح محليًا.

وتداولت حسابات جماهيرية اللقطة نفسها، مع تعليقات ساخرة عن برودة أعصاب الحارس وعدم اكتراثه بالموقف.

وتأتي اللقطة لتضيف فصلًا جديدًا إلى شخصية تشيزني المرحة والعفوية داخل برشلونة، إذ كثيرًا ما خطف الحارس البولندي الاهتمام خارج الملعب بتصرفاته الهادئة والطريفة، حتى في أكثر اللحظات احتفالية.

وبين الكؤوس، الأضواء، والبدلات الأنيقة، اختار تشيزني أن يحضر كما هو: بسيطًا، عفويًا، وغير منشغل كثيرًا بتفاصيل قد تتحوّل عند غيره إلى أزمة، لكنها معه أصبحت نكتة الليلة.







