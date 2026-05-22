دوري أبطال أوروبا: مكافأة مالية تنتظر برشلونة

ينتظر نادي برشلونة
مكافأة ماليّة إضافية من شركة نايكي، في حال تتويج فريق السيدات بلقب دوري أبطال أوروبا
، عندما يواجه أولمبيك ليون
في النهائي المقرر يوم السبت المقبل، على ملعب أوليفول في أوسلو.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو
، ينص عقد الرعاية بين برشلونة
ونايكي على حصول النادي الكتالوني على مكافأة قدرها 3 ملايين يورو
في حال الفوز بدوري أبطال أوروبا
، وهي المكافأة نفسها المخصصة لفريق الرجال منذ تجديد الاتفاق بين الطرفين في 2024.
التقرير أشار أيضًا إلى أن برشلونة سيخصص نحو مليون يورو من هذه المكافأة لتوزيعها على لاعبات الفريق، في حال حصد اللقب القاري، بينما سيبقى المبلغ المتبقي ضمن عائدات النادي من التتويج.
وتأتي هذه المكافأة في ظل شراكة طويلة بين برشلونة ونايكي، كان النادي قد وافق على تمديدها في اتفاق ضخم يمتد حتى 2038، بقيمة إجمالية متوقعة تصل إلى 1.7 مليار يورو، وفق تقارير إسبانية.
ويسعى برشلونة إلى تعزيز هيمنته الأوروبية في كرة القدم
النسائية، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ليون، أحد أكثر الأندية تتويجًا في تاريخ المسابقة، في نهائي يجمع بين اثنين من أبرز القوى في القارة.