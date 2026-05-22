دوري أبطال أوروبا: مكافأة مالية تنتظر برشلونة

ينتظر مكافأة ماليّة إضافية من شركة نايكي، في حال تتويج فريق السيدات بلقب ، عندما يواجه أولمبيك في النهائي المقرر يوم السبت المقبل، على ملعب أوليفول في أوسلو.

وبحسب صحيفة ، ينص عقد الرعاية بين ونايكي على حصول النادي الكتالوني على مكافأة قدرها 3 ملايين في حال الفوز بدوري أبطال ، وهي المكافأة نفسها المخصصة لفريق الرجال منذ تجديد الاتفاق بين الطرفين في 2024.

التقرير أشار أيضًا إلى أن برشلونة سيخصص نحو مليون يورو من هذه المكافأة لتوزيعها على لاعبات الفريق، في حال حصد اللقب القاري، بينما سيبقى المبلغ المتبقي ضمن عائدات النادي من التتويج.

وتأتي هذه المكافأة في ظل شراكة طويلة بين برشلونة ونايكي، كان النادي قد وافق على تمديدها في اتفاق ضخم يمتد حتى 2038، بقيمة إجمالية متوقعة تصل إلى 1.7 مليار يورو، وفق تقارير إسبانية.

ويسعى برشلونة إلى تعزيز هيمنته الأوروبية في النسائية، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ليون، أحد أكثر الأندية تتويجًا في تاريخ المسابقة، في نهائي يجمع بين اثنين من أبرز القوى في القارة.





