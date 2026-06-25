فيديو- بيدري يلبّي نداء مشجعي أوزبكستان ويتسلّم هدية تذكارية

خطف بيدري
، نجم منتخب إسبانيا
وبرشلونة، الأنظار بلقطة عفوية مع عدد من مشجعي أوزبكستان، بعدما نادوه من بعيد طالبين التقاط صورة تذكارية معه.
اللاعب الإسباني توقّف للحظات، واقترب من المشجعين لتلبية طلبهم، في مشهد
أظهر جانبًا إنسانيًا وبسيطًا بعيدًا عن أجواء المنافسة داخل الملعب.
ولم تقتصر اللحظة على الصورة فقط، إذ قدّم المشجعون الأوزبك هدية تذكارية لبيدري، تعبيرًا عن تقديرهم له وفرحتهم بلقائه.
وخلال بطولة كأس العالم
، يواصل بيدري حضوره ضمن قائمة منتخب إسبانيا، الذي استعاد توازنه في المجموعة الثامنة بعد تعادله افتتاحًا مع الرأس الأخضر من دون أهداف، ثم فوزه الكبير على السعودية
(4-0)، قبل مواجهة أوروغواي في ختام دور المجموعات
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