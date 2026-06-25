فيديو- بيدري يلبّي نداء مشجعي أوزبكستان ويتسلّم هدية تذكارية

Uzbekistan fans called Pedri from afar to take a picture with and they gave him a gift 🇺🇿 🇪🇸❤️pic.twitter.com/SBYKNeMNak — ArgentineCuler (@FCB_Argentine) June 23, 2026

خطف ، نجم منتخب وبرشلونة، الأنظار بلقطة عفوية مع عدد من مشجعي أوزبكستان، بعدما نادوه من بعيد طالبين التقاط صورة تذكارية معه.اللاعب الإسباني توقّف للحظات، واقترب من المشجعين لتلبية طلبهم، في أظهر جانبًا إنسانيًا وبسيطًا بعيدًا عن أجواء المنافسة داخل الملعب.ولم تقتصر اللحظة على الصورة فقط، إذ قدّم المشجعون الأوزبك هدية تذكارية لبيدري، تعبيرًا عن تقديرهم له وفرحتهم بلقائه.وخلال ، يواصل بيدري حضوره ضمن قائمة منتخب إسبانيا، الذي استعاد توازنه في المجموعة الثامنة بعد تعادله افتتاحًا مع الرأس الأخضر من دون أهداف، ثم فوزه الكبير على (4-0)، قبل مواجهة أوروغواي في ختام دور .