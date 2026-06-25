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فيديو - مشعوذ "يفكّ" هاري كين بعد تعادل إنكلترا وغانا

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فيديو - مشعوذ &quot;يفكّ&quot; هاري كين بعد تعادل إنكلترا وغانا
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كرة القدم

2026-06-25 | 03:16
فيديو - مشعوذ "يفكّ" هاري كين بعد تعادل إنكلترا وغانا

أثار الغاني نانا كواكو بونسام موجة من الجدل والطرافة بعدما زعم أنه "قيّد" هاري كين روحيًا قبل مباراة إنكلترا وغانا

أثار الغاني نانا كواكو بونسام، المعروف بتقديم نفسه كـ"معالج روحاني"، موجة من الجدل والطرافة على هامش كأس العالم، بعدما زعم أنه "قيّد" هاري كين روحيًا قبل مباراة إنكلترا وغانا، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة. 
وكان بونسام قد أعلن قبل اللقاء أنه سيمنع قائد منتخب إنكلترا من التسجيل، قبل أن يخرج بعد المباراة ليقول إنه "حرّر" كين من تأثير التعويذة.
ونشر بونسام مقطعًا قال فيه إنّ كين بات "متحررًا" ويمكنه التسجيل في المباراة المقبلة، بعد أن أزال صورته من صندوقه الروحاني، مؤكدًا أن ما فعله لا يحمل إساءة للاعب. 
وكان كين قد سجّل هدفين في فوز إنكلترا على كرواتيا (4-2) في الجولة الأولى، قبل أن يفشل في هز شباك غانا، ويهدر فرصة متأخرة في مباراة التعادل، بينما تستعد إنكلترا لمواجهة بنما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
 
 

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نانا كواكو بونسام

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