فيديو - مشعوذ "يفكّ" هاري كين بعد تعادل إنكلترا وغانا

Here is how he released him from the chains pic.twitter.com/NCgZlN6S5L — Heist (@Westside_254) June 24, 2026

أثار نانا كواكو بونسام، المعروف بتقديم نفسه كـ"معالج "، موجة من الجدل والطرافة على هامش ، بعدما زعم أنه "قيّد" روحيًا قبل مباراة وغانا، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات عشرة.وكان بونسام قد أعلن قبل اللقاء أنه سيمنع قائد منتخب إنكلترا من التسجيل، قبل أن يخرج بعد المباراة ليقول إنه "حرّر" كين من تأثير التعويذة.ونشر بونسام مقطعًا قال فيه إنّ كين بات "متحررًا" ويمكنه التسجيل في المباراة المقبلة، بعد أن أزال صورته من صندوقه الروحاني، مؤكدًا أن ما فعله لا يحمل إساءة للاعب.وكان كين قد سجّل هدفين في فوز إنكلترا على (4-2) في الجولة الأولى، قبل أن يفشل في هز شباك ، ويهدر فرصة متأخرة في مباراة التعادل، بينما تستعد إنكلترا لمواجهة بنما في من دور .