فيديو - ليلة الفرح البوسني.. تأهل تاريخي واحتفالات لا تهدأ

عاشت الجماهير البوسنية ليلة لا تُنسى

لم يكن تأهل البوسنة والهرسك إلى أدوار خروج المغلوب في مجرد نتيجة كروية، بل لحظة جماهيرية استثنائية اختلطت فيها الدموع بالهتافات، بعد عبور طال انتظاره وكتب صفحة في تاريخ المنتخب.

ونجح المنتخب البوسني في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على قطر (3-1) في ختام منافسات دور .

وعاشت الجماهير البوسنية ليلة لا تُنسى، رفعت خلالها الأعلام ورددت الهتافات زنزلت إلى الشوارع لتحتفل عبر المفرقعات، مستمتعة إلى أقصى حد بلحظة انتظرتها منذ المشاركة المونديالية الأولى للبوسنة والهرسك عام 2014 في ، حين توقفت الرحلة عند دور المجموعات.

أما هذه المرة، فكان المشهد مختلفًا، منتخب يكتب إنجازه الأبرز، وجمهور يحوّل التأهل إلى حكاية فرح ستبقى في ذاكرة البوسنية.