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فيديو - ليلة الفرح البوسني.. تأهل تاريخي واحتفالات لا تهدأ

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فيديو - ليلة الفرح البوسني.. تأهل تاريخي واحتفالات لا تهدأ
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كرة القدم

2026-06-25 | 03:24
فيديو - ليلة الفرح البوسني.. تأهل تاريخي واحتفالات لا تهدأ

عاشت الجماهير البوسنية ليلة لا تُنسى

لم يكن تأهل البوسنة والهرسك إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم مجرد نتيجة كروية، بل لحظة جماهيرية استثنائية اختلطت فيها الدموع بالهتافات، بعد عبور طال انتظاره وكتب صفحة جديدة في تاريخ المنتخب. 
ونجح المنتخب البوسني في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على قطر (3-1) في ختام منافسات دور المجموعات.
وعاشت الجماهير البوسنية ليلة لا تُنسى، رفعت خلالها الأعلام ورددت الهتافات زنزلت إلى الشوارع لتحتفل عبر المفرقعات، مستمتعة إلى أقصى حد بلحظة انتظرتها منذ المشاركة المونديالية الأولى للبوسنة والهرسك عام 2014 في البرازيل، حين توقفت الرحلة عند دور المجموعات. 
أما هذه المرة، فكان المشهد مختلفًا، منتخب يكتب إنجازه الأبرز، وجمهور يحوّل التأهل إلى حكاية فرح ستبقى في ذاكرة الكرة البوسنية.
 

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