زوجة خيمينيز تكشف ما حدث في مدرجات المكسيك وتشيكيا

كشفت باسو، زوجة المهاجم المكسيكي ، عن واقعة اعتداء داخل مدرجات ملعب مدينة ، خلال مباراة المنتخب المكسيكي أمام تشيكيا في ، والتي انتهت بفوز أصحاب (3-0).وبحسب تقارير صحفية مكسيكية، فإنّ الاعتداء طال أحد أفراد عائلة اللاعب تشافيز، بعدما أُلقي جسم من منطقة أعلى في المدرجات، ما تسبب بإصابته بجرح في الرأس.وأكدت زوجة خيمينيز أنّ فرحة الفوز لا يمكن أن تبرّر مثل هذه التصرّفات داخل الملعب، معتبرة أنّ الاعتداء على اللاعبين أثناء الاحتفال أمر غير مقبول ويسيء لصورة الجماهير والمنتخب.وكان منتخب المكسيك قد أنهى دور بفوز عريض على تشيكيا، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، من دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ويعبر إلى الدور الثاني بأفضلية كاملة قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.