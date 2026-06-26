زوجة خيمينيز تكشف ما حدث في مدرجات المكسيك وتشيكيا

كشفت دانييلا
باسو، زوجة المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز
، عن واقعة اعتداء داخل مدرجات ملعب مدينة المكسيك
، خلال مباراة المنتخب المكسيكي أمام تشيكيا في كأس العالم
، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض
(3-0).
وبحسب تقارير صحفية مكسيكية، فإنّ الاعتداء طال أحد أفراد عائلة اللاعب لويس
تشافيز، بعدما أُلقي جسم من منطقة أعلى في المدرجات، ما تسبب بإصابته بجرح في الرأس.
وأكدت زوجة خيمينيز أنّ فرحة الفوز لا يمكن أن تبرّر مثل هذه التصرّفات داخل الملعب، معتبرة أنّ الاعتداء على عائلات
اللاعبين أثناء الاحتفال أمر غير مقبول ويسيء لصورة الجماهير والمنتخب.
وكان منتخب المكسيك قد أنهى دور المجموعات
بفوز عريض على تشيكيا، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، من دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ويعبر إلى الدور الثاني بأفضلية كاملة قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.