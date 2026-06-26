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فان بيرسي… مغربي؟

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فان بيرسي… مغربي؟
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كرة القدم

2026-06-26 | 19:14
فان بيرسي… مغربي؟

اسمه بات حاضرًا ضمن اهتمامات المغرب

يتّجه شاكيل فان بيرسي، نجل أسطورة الكرة الهولندية روبن فان بيرسي، إلى فتح صفحة دولية مختلفة عن إرث والده، بعدما ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الشاب يميل إلى تمثيل المنتخب المغربي بدلًا من هولندا
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من اللاعب أو الاتحاد المغربي، لكن صحيفة "AS" أشارت إلى أنّ اسمه بات حاضرًا ضمن اهتمامات المغرب في ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، خصوصًا أن والدته بُشرى فان بيرسي من أصول مغربية.
ويبلغ شاكيل 19 عامًا، ويلعب في مركز الهجوم مع فينورد، النادي الذي يدربه والده حاليًا. وكان قد مثّل هولندا سابقًا على مستوى الفئات العمرية، ما يجعل أي انتقال محتمل إلى المغرب خطوة لافتة في مسيرته المبكرة. 
وسبق للاعب أن دخل دائرة الضوء هذا الموسم بعد ظهوره مع الفريق الأول لفينورد، في محطّة منحته اهتمامًا إضافيًا بعيدًا عن اسم والده الكبير.
 

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