فان بيرسي… مغربي؟

يتّجه شاكيل فان ، نجل أسطورة ، إلى فتح صفحة دولية مختلفة عن إرث والده، بعدما ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الشاب يميل إلى تمثيل المنتخب بدلًا من .ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من اللاعب أو ، لكن صحيفة "AS" أشارت إلى أنّ اسمه بات حاضرًا ضمن اهتمامات في ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، خصوصًا أن والدته بُشرى فان بيرسي من أصول مغربية.ويبلغ شاكيل 19 عامًا، ويلعب في مركز الهجوم مع ، النادي الذي يدربه والده حاليًا. وكان قد مثّل هولندا سابقًا على مستوى الفئات العمرية، ما يجعل أي انتقال محتمل إلى المغرب خطوة لافتة في مسيرته المبكرة.وسبق للاعب أن دخل دائرة الضوء هذا الموسم بعد ظهوره مع الفريق الأول لفينورد، في محطّة منحته اهتمامًا إضافيًا بعيدًا عن اسم والده الكبير.